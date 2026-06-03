Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

Dos prófugos de la justicia pertenecientes a la banda de “Los Costeños” fueron detenidos en Colombia y Venezuela.

Las detenciones de los sujetos se lograron luego de un trabajo de cooperación internacional con ambos países, a partir de una investigación realizada por la Brigada Antinarcóticos de Arica de la PDI.

Uno de los detenidos es colombiano y fue detenido en la zona del Valle del Cauca de ese país, mientras que en Venezuela fue detenido –por parte del CICPC (Cuerpo de Investigación Científica, Penales y Criminalística)- el líder y prófugo de esta organización.

El subprefecto Juan Domingo Paillán García, Agregado Policial de la Policía de Investigaciones (PDI) en Colombia, señaló que ambas personas contaban con Notificación Roja de Interpol, las que igualmente fueron solicitadas desde Chile.

“Se logró a través de distintas diligencias investigativas de análisis criminal, derivadas en una investigación de larga data de la Brigada Antinarcóticos de Arica, la detención de dos sujetos relacionados a la organización delictual Los Costeños, quienes se dedicaban a internar droga al norte de nuestro país”, añadió.

Además, expresó que “en este momento, y con esta detención, se iniciará el proceso respectivo para extraditar a estas personas hasta nuestro país”.

De acuerdo con la investigación la agrupación criminal venía operando desde 2023, importando grandes cantidades de droga por mar y descargándola en el sector de Caleta Víctor. Estos también ingresaban droga por vía terrestre por pasos fronterizos con Perú a través de personas “fajadas” con droga.