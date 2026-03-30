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    La Roja hace historia: Nueva Zelanda celebra como hito el triunfo sobre Chile

    Los oceánicos apabullaron a la escuadra de Nicolás Córdova. El triunfo fue celebrado profusamente por los All Whites.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Vicente Pizarro, en la caída de Chile ante Nueva Zelanda (Foto: Photosport) www.photosport.cl

    La Roja hace historia en Nueva Zelanda. De la peor forma posible desde la perspectiva nacional. La caída frente a los All Whites resulta inobjetable desde lo futbolístico y, sobre todo, desde el marcador. Con 10 hombres desde los 27′, por la expulsión de Darío Osorio, el trámite para el equipo de Nicolás Córdova se puso tempranamente cuesta arriba.

    En el país oceánico, el triunfo es celebrado como un hito: se trata de la primera victoria de ese combinado sobre una selección sudamericana. Una muestra concreta de la escasa tradición futbolística del equipo que formará parte del grupo Grupo C en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, junto a Irán, Egipto y Bélgica. La incertidumbre, en este caso, está puesta por la presencia de la escuadra persa, en virtud del complejo escenario geopolítico que lo enfrenta, precisamente, con el primer anfitrión.

    La Roja hace historia: Nueva Zelanda celebra como hito el triunfo sobre Chile

    Las cuentas oficiales del combinado neozelandés en internet destacan la victoria a modo de proeza. “Declaración hecha: nuestra primera victoria sobre un equipo sudamericano”, consignan. La frase va acompañada de un decidor emoji: fuego. En este contexto, la expresión suele significar éxtasis frente a una situación específica.

    Tal es el efecto que produjo el triunfo oceánico sobre la Roja que la cuenta de la FIFA expresó un reconocimiento ante la efeméride. “Felicitaciones por la victoria”, consignó la entidad que preside Gianni Infantino, a propósito del particular hito.

    En Zúrich siguen con especial detención el rendimiento de los combinados que lograron uno de los 48 cupos disponibles para el certamen planetario.

    Más sobre:SelecciónLa RojaNueva ZelandaFútbolFútbol NacionalFIFA

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