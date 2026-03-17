La semana pasada, Ahmad Doyanmali, el ministro del Deporte de Irán, oficializó una determinación de la que se venía hablando hace varios días. “Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, puntualizó la autoridad, a la agencia DPA.

“Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, complementó, para que no quedaran dudas de la radical postura, que abre otro debate: cómo se reemplazará al combinado persa.

¿Irán o no irán? La FIFA no se resigna a la renuncia de los persas al Mundial

La FIFA, sin embargo, no se resigna a que el evento quede con un equipo menos, más allá de que la designación del reemplazante quede estrictamente en sus manos. De hecho, el criterio es claro: está a su absoluta discreción. Consultada por El Deportivo, en su momento, la entidad respondió que no formularía comentarios.

Ahora, en una respuesta a The Athletic, el ala deportiva de The New York Times, la entidad que rige al fútbol mundial sostiene que la planificación del certamen se mantiene apegada al original. Es decir, que aún considera a los asiáticos en el esquema de 48 combinados nacionales que intervendrán en la competencia.

Update: FIFA indicated in a statement to The Athletic it has no intention of changing the schedule.



A FIFA spokesperson said: “FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is… https://t.co/VsjcUydPEU pic.twitter.com/hlpSKxELOA — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 17, 2026

"Un portavoz de la FIFA declaró: ‘La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025′“, revela la publicación.

El ente rector del fútbol mundial suele responder requerimientos periodísticos a través de voceros autorizados, por lo que la explicación es plenamente formal para estos efectos.

Dimes y diretes

La presencia iraní en el Mundial ha dado pie a otra guerra: la de declaraciones. “La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, planteó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

La respuesta no se dejó esperar. "La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, y su organismo rector es la FIFA, no una persona ni un país.La selección nacional iraní, con su fuerza y una serie de victorias decisivas logradas por los valientes hijos de Irán, fue una de las primeras en clasificarse para este gran torneo. Ciertamente, nadie puede excluir a la selección nacional iraní de la Copa del Mundo; el único país que podría ser excluido es aquel que solo ostenta el título de “anfitrión”, pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento global”, contestó la cuenta oficial de la selección iraní.