    ¿Quién reemplaza a Irán? La disyuntiva que abre en la FIFA la renuncia del combinado persa al Mundial

    Este miércoles, Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes iraní, anunció que el combinado nacional de su país no participará en el torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, en el marco del conflicto que mantiene preocupado al orbe. El escenario complica a Zúrich.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Un festejo iraní.

    Irán comienza a oficializar una advertencia que se conocía hace varios días. “Dado que este gobierno (Estados Unidos) corrupto ha asesinado a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en la Copa del Mundo”, anunció Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes persa, dando cuenta de una determinación a la que solo le falta oficializarse a través de los canales del fútbol.

    Se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, complementó, a modo de contexto para explicar la determinación.

    ¿Quién reemplaza a Irán? La disyuntiva que abre en la FIFA la renuncia del combinado persa al Mundial

    El lío es mayúsculo. Fundamentalmente, porque altera todo el orden. Irán era parte del grupo G, junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egito. Iba a debutar el 15 de junio, ante Nueva Zelanda, en Los Ángeles.

    Ahora, de hecho, hay que buscar una nueva escuadra, para completar las 48 selecciones que contempla el formato que entrará en vigencia en esta versión del torneo planetario.

    La incertidumbre radica en el criterio que se aplica para llenar el espacio. El reglamento de la competición, de hecho, no es lo suficientemente específico. O, dicho de otro modo, deja en manos de la organización que rige al balompié planetario la trascendental decisión. “Si una federación participante se retirara o quedara excluida del Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá a su entera discreción al respecto y emprenderá las acciones que considere necesarias. La FIFA podrá decidir, en particular, sustituir dicha federación por otra”, consigna el artículo 6.7 de esa normativa. Es decir, la elección puede realizarse, perfectamente, ‘a dedo’.

    La Copa del Mundo.

    De esta forma, se derriban las teorías que habían comenzado a circular, como que ‘corriera la lista’ de la clasificación de la Confederación de Fútbol de Asía (AFC), lo que podría favorecer a Irak. La otra era que la designación se realizaría en función del ranking FIFA, un escalafón que se considera a la hora de designar a los cabezas de serie en la máxima competición del fútbol mundial.

    No hay respuesta

    En la FIFA optan por el silencio. De hecho, frente a la consulta de El Deportivo, el organismo optó por no contestar, autorizando a dejar constancia de esa postura

    Hace poco más de una semana, frente al complejo escenario que significaban los ataques de Estados Unidos a Irán y las posteriores repercusiones en esa región asiática, el organismo había mantenido una postura neutral, aunque reconocía que estaba atento a los acontecimientos en esa parte del mundo. “El organismo que preside Gianni Infantino no ignora la realidad. “Leí las noticias igual que tú esta mañana. Tuvimos una reunión hoy y sería prematuro comentarlo en detalle. Pero, por supuesto, estaremos atentos a la evolución de todos los temas a nivel mundial”, dijo Mattias Grafstrom, el secretario general de la FIFA, después de la agudización del conflicto en Medio Oriente.

    Lo que estaba más claro era el ánimo iraní. “Con lo que ha pasado... y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto.¿Qué persona sensata enviaría a su selección nacional a Estados Unidos si la Copa del Mundo fuera tan política como lo fue la Copa de Asia en Australia?“, decía Mehdi Taj, el presidente de la federación iraní.

    Como anunció su deserción con un mes de antelación, Irán será multado con casi US$ 324 mil. Además, deberá devolver los recursos que haya recibido de la FIFA para la preparación para la máxima cita futbolística. Entre lo que dejará de percibir figuran los US$ 10,5 millones que constituyen el piso que reciben las selecciones clasificadas. El monto crece considerablemente a medida que se avanza en el torneo.

