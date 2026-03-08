SUSCRÍBETE
    A tres meses del Mundial: las tareas pendientes y las grandes interrogantes en torno a la mayor fiesta del fútbol

    Los ataques de Estados Unidos a Irán y las repercusiones en el resto de la región asiática siembran la duda respecto del desarrollo del evento planetario. En México también hay tensión, por la caída de El Mencho, líder del Cartel de Jalisco. La FIFA admite que está atenta a los acontecimientos pero se centra en una cuenta regresiva que bajó la línea de los 100 días y en cerrar la lista de participantes.

    Christian González
    El trofeo y el balón oficial del Mundial.

    Esta semana, la FIFA se encargó de remarcar un hito. La entidad rectora del fútbol mundial echó a andar la recta final de la cuenta regresiva para el Mundial: ya quedan menos de 100 días para que comience el evento que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. El torneo planetario vuelve a América después de 12 años. El último en organizarlo en esta región había sido Brasil.

    En Zúrich parten de una certeza: que el torneo se realizará tal y como está planificado. Hasta ahora, se resisten a sobrevalorar las amenazas que ofrece la contingencia. A nivel global, la tensión que provocan los bombardeos norteamericanos sobre Irán que, por cierto, es uno de los clasificados al certamen. En un plano más regional, la tirantez en Guadalajara, una de las subsedes del evento, por la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más peligrosas del área.

    Las materias pendientes a tres meses del Mundial

    El organismo que preside Gianni Infantino no ignora la realidad. “Leí las noticias igual que tú esta mañana. Tuvimos una reunión hoy y sería prematuro comentarlo en detalle. Pero, por supuesto, estaremos atentos a la evolución de todos los temas a nivel mundial”, dijo Mattias Grafstrom, el secretario general de la FIFA, hace una semana, requerido precisamente después de la agudización del conflicto en Medio Oriente.

    En ese contexto, la atención está puesta en resolver todas las materias pendientes antes de que México y Sudáfrica protagonicen el duelo inaugural en el estadio Ciudad de México, históricamente conocido como el Azteca, que recibirá su tercera cita planetaria después de las de 1970, que consagró a Pelé, y 1986, donde Diego Maradona tocó el cielo.

    En el plano deportivo, 42 escuadras nacionales aseguraron su participación. La lista incluye a los tres anfitriones. De acuerdo al nuevo formato de la competencia, quedan seis cupos por llenar. Se definirán en el repechaje que se jugará a fines de marzo. Bolivia intentará transformarse en el séptimo representante de la Conmebol. Nueva Caledonia, República del Congo, Irak, Jamaica y Surinam también bregarán por un cupo. De no mediar alguna agitación, el minitorneo se jugará en las ciudades mexicanas Guadalajara y Monterrey. Por esta vía habrá dos clasificados.

    El estadio Azteca será el escenario del partido inaugural del Mundial.

    En Europa se librará la otra batalla: Italia, Irlanda, Ucrania, Polonia, Albania, República Checa, Eslovaquia, Gales, Rumania, Macedonia del Norte, Suecia, Irlanda del Norte, Turquía, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca y Kosovo animarán los playoffs. De esos 16 postulantes, cuatro cerrarán la cartilla mundialista.

    La amenaza

    En la última semana, precisamente por el conflicto que lo envuelve, surgió una opción inquietante: que Irán, miembro del grupo G, que comparte con Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, se borre de la competición. Los persas son uno de los ocho clasificados por la Confederación Asiática de Fútbol, AFC.

    Una eventual ausencia iraní obligará a llenar el cupo. En ese caso, la reglamentación de la FIFA no es suficientemente categórica. De hecho, es más bien genérica. Alude a que la entidad tiene “plena discreción” para “tomar cualquier medida que considere necesaria”. “Podrá sustituir a la federación miembro participante en cuestión por otra federación”, apunta. Sin embargo, no aclara su proveniencia.

    Otro criterio que podría aplicarse sería el ranking FIFA. Ese criterio, perfectamente, puede favorecer a alguna de las selecciones que quede en el camino en la repesca.

    Bolivia es el último equipo sudamericano que pelea un cupo en el Mundial (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Las dudas

    En materia organizativa, las dudas están puestas en México. Hay, por ejemplo, aprensiones respecto de la movilidad entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Si bien se anunciaron reestructuraciones en los aeropuertos y el fortalecimiento del transporte público, el desafío está en permitir el desplazamiento de los hinchas, organización y hasta los medios de comunicación sin que colapsen las ciudades o sus vías de acceso. Otra materia que ocupa la atención es la hotelería.

    Sin embargo, más aún después de los acontecimientos recientes, como la muerte de El Mencho, las autoridades optarán por redoblar esfuerzos en materia de seguridad. El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum ha establecido como prioridad la custodia de Jalisco. "Estamos aquí no solo porque hemos visitado distintos estados de la república, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo Estado“, declaró la mandataria en los últimos días.

    Entre octubre de 2024 y febrero de este año, se han llevado a cabo intensos operativos. 890 personas han sido detenidas por delitos de alta connotación. Además, se han incautado 626 armas de fuego y se han incautado unas 10 toneladas de droga.

    El Plan Kukulkán es la mayor muestra de poderío estatal ante los carteles. Para garantizar el normal desarrollo del Mundial, se desplegarán 100 mil agentes de la policía y el Ejército, además de aeronaves, sistemas antidrones y todos los recursos que se necesiten para garantizar ese propósito.

