Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”

Colo Colo sacó la tarea adelante. Se redimió del Superclásico y venció a Audax Italiano por la mínima, instalándose en la cima de la Liga de Primera. El Cacique dejó atrás las heridas de la derrota ante Universidad de Chile en el Monumental y volvió a las alegrías. Ahora, espera un tropiezo de los cruzados para mantenerse como líder.

Tras el encuentro, Arturo Vidal analizó el encuentro y valoró lo realizado por los albos, sobre todo tras la caída ante el archirrival. El Rey fue nuevamente protagonista en el cambio de esquema, ya que se ubicó como libero en línea de tres, posición en la que Fernando Ortiz lo probó durante la pretemporada.

“El golpe fue fuerte. Se valora mucho después de perder el clásico en casa. Se portaron como hombres y enfrentaron la crítica. Feliz porque se ganó en una cancha que no estamos acostumbrados, porque dejamos en cero nuestro arco y volvimos a tomar la punta, que es lo más importante”, comenzó señalando el oriundo de San Joaquín.

También se refirió a su nuevo rol en el esquema de Ortiz: “La verdad, me encanta entrar a la cancha, no importa la posición. Hoy me tocó jugar atrás y estoy feliz de aportar mi grano de arena y de volver a tomar la punta. Los objetivos son claros, no podemos regalar nada para que no nos pase lo del año pasado. Ahora, a seguir trabajando”, añadió.

Finalmente, habló sobre el trabajo que está haciendo el plantel con el objetivo de quedarse con el campeonato: “Mucha madurez. Es un buen equipo, un equipo joven, un equipo que tiene mucha hambre de lograr cosas importantes. Sabemos que la presión este año va a ser muy fuerte, pero estamos preparados. Este año estamos trabajando al mil, eso nos tiene contentos. Gracias a Dios, de nuevo se nos dio un triunfo, que es lo más importante, pero creo que este año tenemos que levantar cabeza y tratar de ganar todo lo que podamos porque tenemos un gran equipo. Estamos trabajando fuerte, muy concentrados en lo que es Colo Colo y esperamos que las cosas se nos den”, cerró.