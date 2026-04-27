Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”

Tal como se esperaba los accionistas de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) -la empresa controlada por el grupo Luksic, cuyo principal activo en su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd,- aprobaron este lunes el reparto de dividendos propuesto por el directorio que en total suma unos US$484 millones y la mesa directiva ratificó a Oscar Hasbún como presidente y Pablo Granifo como vicepresidente.

Hasbún destacó que “seguimos generando valor para nuestros accionistas, que recibirán un atractivo monto por concepto de dividendos este año, al lograr recuperar las retenciones de impuestos en Alemania de forma muy eficiente, cumpliendo así con nuestro compromiso de repartir nuestro flujo libre de caja”.

Recordó que “2025 estuvo marcado por una alta volatilidad, con la crisis del Mar Rojo y el debate por los aranceles. Aun así, el comercio global sigue sólido con un crecimiento de 6%. El intercambio entre China y Estados Unidos, en cambio, cayó 30%”. Al respecto afirmó que “cómo evolucione esta situación y el contexto geopolítico marcará los próximos meses”.

Por otra parte, el gerente general de CSAV, Roberto Larraín, dijo que “Hapag-Lloyd, nuestro principal activo, tuvo un desempeño más bajo que el año anterior, por una disminución en las tarifas y mayores costos de transporte, aunque se ubicó en el rango superior de las proyecciones”.

Este año, indicó, el alza de combustibles y las disrupciones asociadas al conflicto en el Medio Oriente ponen presión sobre los costos. “Frente a este escenario, todo el trabajo que está haciendo Hapag-Lloyd para fortalecer su flota, crecer con su alianza Gemini, ahorrar costos y buscar eficiencias, será clave para abordar con resiliencia los meses que vienen”, agregó Larraín.

En la junta de accionistas los otros integrantes del directorio también fueron ratificados por los próximos tres años, quedado así compuesto además por Hernán Büchi, José de Gregorio, Cristóbal Eyzaguirre, Karen Berdichewsky y Felipe Ureta.

CSAV repartirá dividendos por unos US$484 millones.

Reparto de dividendos

En hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía detalló que en junta ordinaria los accionistas aprobaron la distribución de dividendos en dólares por US$387 millones.

Dicho monto estará dividido de la siguiente manera: US$63,9 millones, correspondientes al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2025, el cual se pagará el 20 de mayo a los inversionistas inscritos en el registro de accionistas hasta el 14 de mayo, y otros US$149,2 millones correspondientes al 70% de la utilidad líquida disponible de 2025, los que que también se pagarán el 20 de mayo a los accionistas inscritos hasta el 14 de mayo.

Además se distribuirán dos dividendos eventuales con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores por US$76,9 millones y US$97 millones cada uno, los que se pagarán el 20 de mayo a los accionistas inscritos en el registro hasta el 14 de mayo.

Dividendo en euros y tipo de cambio

En cuanto al dividendo en euros este suma 83,2 millones de euros (US$97,58 millones), con cargo a las utilidades retenidas de años anteriores y se pagará el 4 de junio a los accionistas inscritos en el registro hasta el 29 de mayo.

CSAV precisó que los dividendos serán pagados en pesos chilenos de acuerdo a los siguientes tipos de cambio: el dólar observado publicado por el Banco Central el 14 de mayo, y, en el caso de los euros, el tipo de cambio dólar-euro de referencia (USD/EUR BFIX) publicado por Bloomberg a las 13.30 de Nueva York el 28 de mayo y el tipo de cambio peso-dólar publicado el 29 de mayo.

A fines de marzo CSAV reportó que registró ganancias por US$213,1 millones en 2025, cifra inferior en 45% a la anotada en 2024. En su reporte de resultados a la CMF la compañía señaló que la disminución se explicó principalmente por menores resultados provenientes de su principal inversión, la naviera Hapag-Lloyd, en un contexto de tarifas de flete promedio más bajas y mayores costos operativos en la industria naviera.