SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”

    Óscar Hasbún fue ratificado como presidente de la compañía perteneciente al grupo Luksic, y los accionistas aprobaron el reparto de dividendos por unos US$484 millones.

    Por 
    Patricia San Juan
    Macarena Arellano

    Tal como se esperaba los accionistas de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) -la empresa controlada por el grupo Luksic, cuyo principal activo en su participación en la naviera alemana Hapag-Lloyd,- aprobaron este lunes el reparto de dividendos propuesto por el directorio que en total suma unos US$484 millones y la mesa directiva ratificó a Oscar Hasbún como presidente y Pablo Granifo como vicepresidente.

    Hasbún destacó que “seguimos generando valor para nuestros accionistas, que recibirán un atractivo monto por concepto de dividendos este año, al lograr recuperar las retenciones de impuestos en Alemania de forma muy eficiente, cumpliendo así con nuestro compromiso de repartir nuestro flujo libre de caja”.

    Recordó que “2025 estuvo marcado por una alta volatilidad, con la crisis del Mar Rojo y el debate por los aranceles. Aun así, el comercio global sigue sólido con un crecimiento de 6%. El intercambio entre China y Estados Unidos, en cambio, cayó 30%”. Al respecto afirmó que “cómo evolucione esta situación y el contexto geopolítico marcará los próximos meses”.

    Por otra parte, el gerente general de CSAV, Roberto Larraín, dijo que “Hapag-Lloyd, nuestro principal activo, tuvo un desempeño más bajo que el año anterior, por una disminución en las tarifas y mayores costos de transporte, aunque se ubicó en el rango superior de las proyecciones”.

    Este año, indicó, el alza de combustibles y las disrupciones asociadas al conflicto en el Medio Oriente ponen presión sobre los costos. “Frente a este escenario, todo el trabajo que está haciendo Hapag-Lloyd para fortalecer su flota, crecer con su alianza Gemini, ahorrar costos y buscar eficiencias, será clave para abordar con resiliencia los meses que vienen”, agregó Larraín.

    En la junta de accionistas los otros integrantes del directorio también fueron ratificados por los próximos tres años, quedado así compuesto además por Hernán Büchi, José de Gregorio, Cristóbal Eyzaguirre, Karen Berdichewsky y Felipe Ureta.

    CSAV repartirá dividendos por unos US$484 millones.

    Reparto de dividendos

    En hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la compañía detalló que en junta ordinaria los accionistas aprobaron la distribución de dividendos en dólares por US$387 millones.

    Dicho monto estará dividido de la siguiente manera: US$63,9 millones, correspondientes al 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2025, el cual se pagará el 20 de mayo a los inversionistas inscritos en el registro de accionistas hasta el 14 de mayo, y otros US$149,2 millones correspondientes al 70% de la utilidad líquida disponible de 2025, los que que también se pagarán el 20 de mayo a los accionistas inscritos hasta el 14 de mayo.

    Además se distribuirán dos dividendos eventuales con cargo a las utilidades retenidas de ejercicios anteriores por US$76,9 millones y US$97 millones cada uno, los que se pagarán el 20 de mayo a los accionistas inscritos en el registro hasta el 14 de mayo.

    Dividendo en euros y tipo de cambio

    En cuanto al dividendo en euros este suma 83,2 millones de euros (US$97,58 millones), con cargo a las utilidades retenidas de años anteriores y se pagará el 4 de junio a los accionistas inscritos en el registro hasta el 29 de mayo.

    CSAV precisó que los dividendos serán pagados en pesos chilenos de acuerdo a los siguientes tipos de cambio: el dólar observado publicado por el Banco Central el 14 de mayo, y, en el caso de los euros, el tipo de cambio dólar-euro de referencia (USD/EUR BFIX) publicado por Bloomberg a las 13.30 de Nueva York el 28 de mayo y el tipo de cambio peso-dólar publicado el 29 de mayo.

    A fines de marzo CSAV reportó que registró ganancias por US$213,1 millones en 2025, cifra inferior en 45% a la anotada en 2024. En su reporte de resultados a la CMF la compañía señaló que la disminución se explicó principalmente por menores resultados provenientes de su principal inversión, la naviera Hapag-Lloyd, en un contexto de tarifas de flete promedio más bajas y mayores costos operativos en la industria naviera.

    Más sobre:CSAVVaporesgrupo LuksicOscar Hasbún

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

    Coordinación entre Ejército y Carabineros permite incautar 47 kilos de cocaína en Ollagüe

    “Fuego amigo” al Segundo Piso: Squella critica manejo de oficios de Hacienda y abre flanco en La Moneda

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad

    No solo van por Montes: Partido Republicano también evalúa acusar constitucionalmente a Nicolás Grau

    Cita con Quiroz: el cronograma de los ministros para defender sus programas “descontinuados” por Hacienda

    Lo más leído

    1.
    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    Kaiser condiciona apoyo a Megarreforma del gobierno a mejorar propuesta sobre la propiedad intelectual

    2.
    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    3.
    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    Pablo Granifo, Hernán Büchi y Enrique Ostalé: los directores mejor pagados de las empresas Ipsa en 2025

    4.
    Miniso quiere tener 60 tiendas al 2027 en el país, impulsando su presencia en regiones

    Miniso quiere tener 60 tiendas al 2027 en el país, impulsando su presencia en regiones

    5.
    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025
    Chile

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Coordinación entre Ejército y Carabineros permite incautar 47 kilos de cocaína en Ollagüe

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”
    Negocios

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal
    Tendencias

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario
    El Deportivo

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

    Hubo intervención policial: hinchas del Sevilla de Sánchez y Suazo irrumpen en el complejo para increpar al plantel

    Del Senado a la U: José Miguel Insulza se convertirá en nuevo director de Azul Azul

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Michael Jackson arrasa en los cines: los números de su filme en Chile y las duras críticas que superó
    Cultura y entretención

    Michael Jackson arrasa en los cines: los números de su filme en Chile y las duras críticas que superó

    Francisco Melo y Felipe Rojas protagonizan “El Quinto paso” en Teatro Zoco

    Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad
    Mundo

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad

    Guterres pide la apertura de Ormuz sin “peajes” ni “discriminación” e insta a las partes a dialogar

    Rusia condena el ataque a la central de Zaporiyia: “Es evidente que Ucrania no valora la seguridad nuclear”

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido