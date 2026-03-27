CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos.

Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), perteneciente al grupo Luksic, registró ganancias por US$213,1 millones en 2025, cifra inferior en 45% a la anotada en 2024.

En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que la disminución se explicó principalmente por menores resultados provenientes de su principal inversión, la naviera Hapag-Lloyd, en un contexto de tarifas de flete promedio más bajas y mayores costos operativos en la industria naviera.

Este efecto fue en parte compensado por una positiva diferencia de cambio y menores gastos por impuestos, añadió la empresa.

La participación de CSAV en el resultado de Hapag-Lloyd alcanzó a US$309,1 millones, lo que representó una caída de 60% respecto del año anterior, reflejando principalmente la normalización de tarifas de transporte, que bajaron en 8% y mayores costos logísticos y operativos, que subieron 12%, incluyendo costos de una sola vez por la implementación de Gemini Cooperation.

En términos operacionales, Hapag-Lloyd registró un crecimiento en los volúmenes transportados de 8%, impulsado principalmente por las rutas Transpacífico y Asia-Europa. No obstante, el resultado operativo se vio presionado por menores tarifas promedio y mayores costos logísticos, en un contexto donde continúan los desvíos de rutas derivados del conflicto en el Mar Rojo y mayores costos operacionales en puertos y transporte terrestre, dijo CSAV.

Durante el período también se registraron avances estratégicos relevantes para Hapag-Lloyd, incluyendo la consolidación de la cooperación Gemini junto a Maersk, así como nuevas inversiones en infraestructura portuaria y logística, en línea con la estrategia de fortalecer su red global y mejorar la eficiencia operativa, afirmó la empresa.

CSAV recordó que en 2025 recibió diversas devoluciones de retenciones de impuestos desde Alemania además del dividendo de Hapag-Lloyd, con lo cual en el año se repartieron en total US$590 millones y señaló que al cierre de 2025 la compañía cuenta con una caja de US$324 millones.