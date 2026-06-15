David Cameron se reúne con familia Piñera Morel y recuerda al expresidente: “Se extraña mucho a Sebastián”

En su paso por Chile, el ex primer ministro de Reino Unido, David Cameron, además de su cita con el Presidente José Antonio Kast, se reunió con la familia del fallecido exmandatario Sebastián Piñera.

La otrora autoridad de Inglaterra dio cuenta del encuentro con los Piñera Morel a través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de una fotografía junto a la exprimera dama Cecilia Morel y sus hijas Cecilia y Magdalena Piñera.

El expremier británico, además, recordó al exjefe de Estado, a quien calificó con un buen amigo suyo y de su país.

Former Chilean President Sebastián Piñera was a good friend to me & to the UK, so it was special to visit his family - Cecilia Morel, @Manena, @CeciliaPinera - & friends while in Chile. Thank you for such a warm welcome & for your continued friendship. Sebastián is sorely missed. pic.twitter.com/VZM4fcwqxa — David Cameron (@David_Cameron) June 15, 2026

“El expresidente chileno Sebastián Piñera fue un buen amigo mío y del Reino Unido, por lo que fue especial visitar a su familia -Cecilia Morel, Magdalena Piñera, Cecilia Piñera- y amigos durante nuestra estancia en Chile”, escribió en su cuenta de X.

Y luego agregó: “Gracias por la cálida bienvenida y por su continua amistad. Se extraña mucho a Sebastián”.

La cita de Cameron con Kast, en tanto, se produjo el pasado miércoles, en La Moneda.

En el encuentro, según informó Presidencia, ambas figuras abordaron materias de interés común relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el contexto geopolítico internacional y la importancia de promover la estabilidad institucional.