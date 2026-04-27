Coordinación entre Ejército y Carabineros permite incautar 47 kilos de cocaína en Ollagüe

Una incautación de 47 kilos 700 gramos de clorhidrato de cocaína se concretó en una labor coordinada del Ejército y Carabineros, en el marco de la vigilancia intensiva de zonas críticas que forma parte de la estrategia de control impulsada por el Ministerio Público para combatir el crimen organizado en la Región de Antofagasta.

El procedimiento se inició durante la noche de este jueves, cuando militares que realizaban vigilancias en el sector fronterizo de Ollagüe, a través de cámaras termales, detectaron a dos individuos ingresando a territorio chileno desde Bolivia.

Los sujetos transportaban dos maletas de pequeñas dimensiones, que posteriormente abandonaron en la vía pública, para enseguida huir en dirección a la frontera.

Ante esta situación, los miembros del Ejército dieron inmediato aviso al personal de la Tenencia de Ollagüe de Carabineros.

Los efectivos de la policía uniformada concurrieron al lugar verificando la presencia de dos maletas que en su interior contenían 45 paquetes tipo “ladrillo” con droga, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

Por instrucción del Ministerio Público, el OS-7 de la Prefectura de El Loa se hizo cargo del procedimiento, desarrollando diversas diligencias investigativas y patrullajes en el sector fronterizo con el propósito de ubicar a los responsables de la internación ilegal, pero sin resultados positivos.

El fiscal regional (s) de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, destacó el trabajo interinstitucional desarrollado en este caso.

“Son estas coordinaciones, y este protocolo de trabajo que hemos venido implementando en la región por instrucciones de la Fiscalía Regional, las que nos han permitido dar importantes golpes al narcotráfico transnacional, impidiendo que importantes cantidades de drogas lleguen a las calles”, dijo el persecutor.

Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montre Soto, destacó importancia del trabajo coordinado que desarrollan Ejército y Carabineros en la primera línea de control.

“La frontera norte es un punto estratégico para el control del crimen organizado, y como Carabineros mantenemos un despliegue permanente junto a otras instituciones del Estado, fortaleciendo la fiscalización y la presencia operativa para impedir que estas organizaciones utilicen nuestro territorio para sus actividades ilícitas”, sostuvo.