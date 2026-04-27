SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Coordinación entre Ejército y Carabineros permite incautar 47 kilos de cocaína en Ollagüe

    A través de cámaras termales, detectaron a dos individuos ingresando a territorio chileno desde Bolivia con maletas llenas de paquetes tipo “ladrillo” con droga.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Una incautación de 47 kilos 700 gramos de clorhidrato de cocaína se concretó en una labor coordinada del Ejército y Carabineros, en el marco de la vigilancia intensiva de zonas críticas que forma parte de la estrategia de control impulsada por el Ministerio Público para combatir el crimen organizado en la Región de Antofagasta.

    El procedimiento se inició durante la noche de este jueves, cuando militares que realizaban vigilancias en el sector fronterizo de Ollagüe, a través de cámaras termales, detectaron a dos individuos ingresando a territorio chileno desde Bolivia.

    Los sujetos transportaban dos maletas de pequeñas dimensiones, que posteriormente abandonaron en la vía pública, para enseguida huir en dirección a la frontera.

    Ante esta situación, los miembros del Ejército dieron inmediato aviso al personal de la Tenencia de Ollagüe de Carabineros.

    Los efectivos de la policía uniformada concurrieron al lugar verificando la presencia de dos maletas que en su interior contenían 45 paquetes tipo “ladrillo” con droga, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

    Por instrucción del Ministerio Público, el OS-7 de la Prefectura de El Loa se hizo cargo del procedimiento, desarrollando diversas diligencias investigativas y patrullajes en el sector fronterizo con el propósito de ubicar a los responsables de la internación ilegal, pero sin resultados positivos.

    El fiscal regional (s) de Antofagasta, Eduardo Peña Martínez, destacó el trabajo interinstitucional desarrollado en este caso.

    “Son estas coordinaciones, y este protocolo de trabajo que hemos venido implementando en la región por instrucciones de la Fiscalía Regional, las que nos han permitido dar importantes golpes al narcotráfico transnacional, impidiendo que importantes cantidades de drogas lleguen a las calles”, dijo el persecutor.

    Por su parte, el jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, general Cristian Montre Soto, destacó importancia del trabajo coordinado que desarrollan Ejército y Carabineros en la primera línea de control.

    “La frontera norte es un punto estratégico para el control del crimen organizado, y como Carabineros mantenemos un despliegue permanente junto a otras instituciones del Estado, fortaleciendo la fiscalización y la presencia operativa para impedir que estas organizaciones utilicen nuestro territorio para sus actividades ilícitas”, sostuvo.

    Más sobre:PolicialOllagüeEjércitoCarabinerosNarcotráficoFronteras

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

    “Fuego amigo” al Segundo Piso: Squella critica manejo de oficios de Hacienda y abre flanco en La Moneda

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad

    No solo van por Montes: Partido Republicano también evalúa acusar constitucionalmente a Nicolás Grau

    Pablo Ruiz-Tagle: “Las leyes misceláneas producen hipertrofia presidencialista que debilita la democracia y la deliberación parlamentaria”

    Cita con Quiroz: el cronograma de los ministros para defender sus programas “descontinuados” por Hacienda

    Lo más leído

    1.
    Corte fija en $15 millones indemnización que Gary Medel deberá pagar a fiscalizador sanitario

    Corte fija en $15 millones indemnización que Gary Medel deberá pagar a fiscalizador sanitario

    2.
    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    Cadem: respaldo a la ministra Mara Sedini se desploma 18 puntos en un mes y su desaprobación alcanza el 69%

    3.
    Vuelco en la trama: Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial

    Vuelco en la trama: Hospital de San Antonio ratifica a Jeanette Vega como subdirectora de Gestión Asistencial

    4.
    Directora removida del Hospital de San Antonio: “Llamé a la doctora Vega, no a una exministra”

    Directora removida del Hospital de San Antonio: “Llamé a la doctora Vega, no a una exministra”

    5.
    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    Detienen a funcionaria de Cesfam de La Cisterna que pegó impresiones con amenazas de tiroteo en recinto

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Subsidio al Sueldo Mínimo: cómo solicitar el beneficio y hasta cuándo hay plazo para postular

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 26 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025
    Chile

    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

    Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

    Coordinación entre Ejército y Carabineros permite incautar 47 kilos de cocaína en Ollagüe

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”
    Negocios

    Presidente de CSAV y perspectivas para la naviera: “El contexto geopolítico marcará los próximos meses”

    Gobierno entregará propuesta de salario mínimo a la CUT este lunes

    Inmobiliaria y Constructora Francisco de Riveros va a la quiebra tras rechazo de Banco Consorcio a su reorganización

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal
    Tendencias

    Comienza el juicio de la era de la IA: por qué Elon Musk y Sam Altman entraron a una batalla legal

    Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

    Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario
    El Deportivo

    Arce, Vásquez y Barrera: la historia de la patrulla juvenil que elevó a la U de Gago en el Clásico Universitario

    Hubo intervención policial: hinchas del Sevilla de Sánchez y Suazo irrumpen en el complejo para increpar al plantel

    Del Senado a la U: José Miguel Insulza se convertirá en nuevo director de Azul Azul

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta
    Tecnología

    Review Motorola Signature: el celular ultradelgado que amenaza el reinado de la gama alta

    ¿Un Returnal mejorado? Saros pone a prueba el hardware de la PS5 Pro con su trama de ciencia ficción

    Review del LG OLED C5: el equilibrio exacto en la gama alta

    Michael Jackson arrasa en los cines: los números de su filme en Chile y las duras críticas que superó
    Cultura y entretención

    Michael Jackson arrasa en los cines: los números de su filme en Chile y las duras críticas que superó

    Francisco Melo y Felipe Rojas protagonizan “El Quinto paso” en Teatro Zoco

    Babasónicos se reencuentra con Chile con show en el Movistar Arena

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad
    Mundo

    Los detalles del nuevo atentado contra Donald Trump: caos y baja seguridad

    Guterres pide la apertura de Ormuz sin “peajes” ni “discriminación” e insta a las partes a dialogar

    Rusia condena el ataque a la central de Zaporiyia: “Es evidente que Ucrania no valora la seguridad nuclear”

    Vivir con TOC
    Paula

    Vivir con TOC

    Acompañar a un hijo o hija con TCA

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido