Próximamente se realizará el pago del Bono de Invierno: ¿Quiénes reciben los $81 mil?

En los próximos días se comenzará a pagar el Bono de Invierno 2026, un aporte económico que llega una vez al año a los adultos mayores para complementar sus ingresos.

De acuerdo al Instituto de Previsión Social (IPS), este beneficio tiene asignado un monto de $81.257, que llegará a los beneficiarios junto a su pensión de mayo, sin necesidad de realizar trámites o postulaciones, dado que su entrega es automática.

Se trata de un programa dirigido a personas mayores de 65 años con pensiones contributivas de valor igual o menor a $231.440, que además cumplan con los requisitos establecidos por ley, correspondientes a:

Ser pensionado del Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, Dipreca, Capredena o mutualidades.

Ser pensionado del sistema de AFP y recibir pensión mínima con garantía estatal.

Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal y no recibir otra pensión.

Ser beneficiario de alguna de las pensiones de reparación.

Recibir el Aporte Previsional Solidario de Vejez o tener adicionalmente la PGU.

Revisa el pago del Bono del Bono de Invierno

El pago del Bono de Invierno se puede verificar en la plataforma de consulta de ChileAtiende, donde se requiere el RUT del beneficiario.

Otra manera de solicitar los datos al organismo es mediante sucursales de atención; por teléfono llamando al número 101 que opera de lunes a viernes entre 08:00 y 18:00 horas; o mediante videoatención con un ejecutivo, modalidad que funciona de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.