Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio. Foto: @yomif_kejelcha

Correr 42 kilómetros en menos de dos horas . Esa fue la gran hazaña que se vivió el pasado 26 de abril, cuando dos atletas de la maratón de Londres batieron el récord mundial masculino y terminaron una carrera completa en solo 1 hora y 59 minutos.

El keniano Sabastian Sawe logró terminar el trayecto en 1:59:30, mientras que el etíope Yomif Kejelcha marcó 1:59:41.

“Hoy hice historia en Londres. He demostrado a la próxima generación que nada es imposible. Todo es posible. Solo es cuestión de tiempo”, dijo Sawe después de cruzar la meta.

En el caso de Kejelcha, era la primera vez que corría una maratón.

Detrás de ambas marcas, hubo un arduo entrenamiento, pero también factores biológicos, de nutrición, accesorios y hasta del clima . Un experto en ejercicio analizó a fondo qué hizo posible que los dos deportistas pudieran correr a una rapidez nunca antes vista en la historia.

Los factores detrás de los atletas que rompieron el récord de la maratón

Mark Connick, investigador postdoctoral de la Escuela de Ciencias del Ejercicio y la Nutrición de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia, analizó en The Conversation el rendimiento de los corredores Sawe y Kejelcha, a partir de algunos datos públicos.

Por ejemplo, el equipo del atleta keniano reveló que en su entrenamiento para la maratón, corría hasta 240 kilómetros a la semana . Como combustible antes de comenzar, comía pan y miel.

“Es probable que ese volumen de práctica sea un factor importante para correr una maratón en menos de dos horas. Correr hasta 240 kilómetros a la semana supera lo que la mayoría de los corredores pueden soportar”, explicó Connick.

Cómo los dos atletas de la maratón lograron correr 42 kilómetros en menos de dos horas, según un experto en ejercicio

Ahora, el día de la carrera, Sawe tomó una bebida con carbohidratos y un gel antes de partir. Durante el trayecto, consumió más geles y bebidas que sumaron un aproximado de 115 gramos de carbohidratos por hora , una cantidad que en general “no es recomendable para el corredor aficionado”, aclaró el especialista.

Sin embargo, para el ganador de la maratón de Londres, fue imprescindible tener ese suministro de energía, pues lo ayudó a mantener el ritmo que requería las últimas etapas de la prueba, donde incluso se fugó del segundo lugar para así romper el récord.

Por otra parte —y pese a que no hay datos de laboratorio públicos de los atletas—, el especialista explicó que poder correr rápidamente en una maratón requiere tres factores imprescindibles:

Una capacidad excepcional para absorber y utilizar oxígeno durante la carrera. La aptitud para mantener una alta proporción de esa capacidad durante periodos prolongados. Una economía de esfuerzo formidable, lo que significa utilizar menos oxígeno a una velocidad determinada.

“Los resultados excepcionales en maratón también dependen de la resistencia, que es la capacidad de evitar el deterioro de las citadas cualidades a lo largo de la carrera”.

Qué tan importantes fueron las zapatillas para los ganadores de la maratón

Tanto Sawe como Kejelcha utilizaron las Adios Pro Evo 3 de Adidas , catalogadas como “las zapatillas más ligeras de la historia”.

Pesan menos de 100 gramos, tienen una estructura rígida de carbono, espuma gruesa y resistente en la planta y, según el especialista, “pueden mejorar la economía de carrera en aproximadamente un 4%, en comparación con las zapatillas de competición convencionales”.

Sin embargo, usar unas súperzapatillas no asegura el éxito: “Una zapatilla puede ser capaz de almacenar y devolver más energía, pero el atleta aún tiene que interactuar con ella de manera eficaz”.

Además de este factor, el especialista explicó que las condiciones meteorológicas en Londres podrían haber contribuido en los resultados : hubo entre 13 y 17 °C durante la carrera, temperaturas que se sitúan en lo “óptimo teórico” para correr una maratón.

Por tanto, el especialista concluyó en que hubo una tormenta perfecta.

“La mejor explicación para lo que ocurrió el domingo en Londres es la convergencia de muchos factores, entre los que se incluyen una fisiología excepcional, años de entrenamiento de gran volumen, una biomecánica eficiente favorecida por el uso de calzado avanzado, una alimentación optimizada y unas condiciones meteorológicas favorables”.