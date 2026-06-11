Virus respiratorios alcanzan su mayor circulación en lo que va del año y Minsal urge a rezagados a vacunarse

En esta última semana epidemiológica 22, correspondiente al período desde el 31 de mayo al 6 de junio, se registró en el país la mayor circulación de virus respiratorios de lo que va del año, alcanzando una positividad de un 48,4%.

Así lo dio a conocer esta jornada la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, quien durante el informe de esta semana de Campaña de Invierno, hizo un especial llamado a la población para que se vacunen.

Asimismo, la autoridad sanitaria también reiteró que el “patrón de circulación de virus respiratorios está cambiando”, ya que actualmente el virus con mayor circulación es la Influenza A, seguido por el rinovirus y la Influenza B.

En detalle, indicó, los grupos más afectados “siguen siendo los adultos mayores de 60 años y los niños”.

“Y especialmente en la influenza B, los niños entre 5 años y 14 años”, apuntó.

En esta línea, la subsecretaria reiteró el llamado a la vacunación, “sobre todo en estos grupos de riesgo”, es decir, los mayores de 60 años y también los niños, ”porque justamente son estos grupos los que tienen las coberturas más bajas de vacunación y los que además se pueden enfermar gravemente y hospitalizar".

“Quisiera insistir en este llamado a vacunarse: la vacunación debe ser hoy, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la vacuna demora alrededor de dos semanas en hacer efecto. Por lo mismo insistimos en el llamado a vacunarse”, señaló.

La vacunación contra la influenza ha alcanzado una cobertura a nivel país del 73,4%, destacó Jorge Vilches, jefe de epidemiología, haciendo hincapié en los grupos que siguen bajos en cobertura: las personas mayores de 60 años con un 58,8% y los niños y niñas entre seis meses y cinco años, que llevan un avance del 59,1%.

Respecto a la inmunización por el Virus Respiratorio Sincicial, hay ya un 96,3% de cobertura en la población objetiva.

Aumentan las atenciones de urgencia por causas respiratorias

Sobre la red asistencial, se informó que se registraron un 33,3% de atenciones por causa respiratoria respecto del total de atenciones de urgencias en todo el país, esto en nivel de atención primaria y también a nivel hospitalario.

Esta cifra, advirtió Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, “constituye el peak en lo que va del año de atenciones por causa respiratoria”.

“De hecho, si revisamos específicamente el total de atenciones de urgencias por infecciones respiratorias agudas bajas, esta semana aumentaron en casi un 4% respecto a la semana anterior", indicó. “Ahí quisiera hacer hincapié particularmente en la población infantil, en el grupo de 1 a 4 años y en el grupo de 5 a 14 años, que aumentaron en un 6 y en un 11% respectivamente el total de atenciones por infecciones respiratorias agudas bajas respecto a la semana anterior”.

En cuanto a las hospitalizaciones por causa respiratorias, éstas registraron un aumento cercano al 5%.

Y en esto, Pino advirtió que “nuevamente aparece la población infantil con un aumento importante: las personas menores de un año aumentaron en un 35,5% y las personas de 1 a 4 años aumentaron en un 17% respecto a la semana anterior”.

En cuanto a las personas de 65 años y más, si bien aumentaron en menor magnitud en comparación a la semana anterior, la jefa de la Campaña de Invierno hizo un especial llamado a que acudan a vacunarse contra la influenza, indicando que es el grupo que más se estaba contagiando y que menor cobertura tiene.

“Es el único grupo que ha registrado una tendencia al alza (en hospitalizaciones) y que no se ha detenido. Es decir, desde mediados de abril en adelante, las hospitalizaciones por causa respiratoria en las personas de 65 años y más no han dejado de subir”, señaló tajante. “Por eso reiteramos el llamado a vacunarse, porque conforme sigan aumentando las detecciones de influenza A e influenza B, van a ir aumentando también las hospitalizaciones y las atenciones”.