Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

Cansada de la espera eterna en el paradero, de estar aplastada como sardina en la micro, de que el botón de parada no sirva y mi ahogado grito de “puerta” no sea escuchado, decidí comprarme una bicicleta .

Fue un día antes del aviso de que la bencina y el diésel iban a subir de precio en Chile. Coincidencia o no, mi bici con ocho cambios ya estaba estacionada en el bicicletero de mi edificio, lista para el —privilegiado— breve camino de mi casa al trabajo.

Son solo tres kilómetros y medio, y casi todo el trayecto en ciclovía. Aunque hablando con Ricardo Hurtubia, académico de Ingeniería de Transportes UC e investigador del Cedeus, podría ser perfectamente un viaje más largo y seguiría siendo conveniente hacerlo arriba de un ciclo, al menos para quienes no deben transportar carga pesada o tienen impedimentos de salud que les dificulten pedalear.

Y es que cerca del 50% de los viajes que se hacen en auto son de menos de 5 kilómetro s , una distancia ideal para hacerlo caminando o en bicicleta.

Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

“Yo te diría que en Santiago, en la hora punta, cualquier viaje de hasta cinco o seis kilómetros es más rápido hacerlo en bicicleta que en auto , por la congestión vial”, dice Hurtubia a La Tercera.

En un mundo ideal donde más personas pedalean, el transporte público, las calles y avenidas estarían más descongestionados para quienes no tienen la alternativa de subirse a la bici.

Ahora, es esperable que alguien que no haya utilizado nunca la bicicleta como método de transporte, y que esté más acostumbrado a ir en auto, micro o metro al trabajo, sienta temor. Las calles y avenidas de la capital pueden sentirse como una selva, a veces.

Por ello, aquí reunimos las recomendaciones de expertos en movilidad, para así explorar cómo dar este gran paso con seguridad: ir al trabajo en bicicleta.

Las recomendaciones básicas para los nuevos ciclistas

Santiago tiene cerca de 500 kilómetros de ciclovías. Podrían ser un poco más, no obstante, el Ministerio de Vivienda decidió cortar el financiamiento de la tercera etapa de la ciclovía Nueva Alameda-Providencia, que iba a tener 8 kilómetros de extensión para conectar Plaza Italia con Pajaritos.

Para Hurtubia, esto es problemático, ya que en la decisión de subirse a una bicicleta, la infraestructura juega un rol clave .

Hay comunas, como Providencia, que tienen vías de bici de lujo, pero no toda la ciudad está interconectada, y no todas las ciclovías están en buenas condiciones. Por ello, la seguridad del viaje dependerá, en gran parte, de cómo te prepares para subirte a la bici y cómo te comportes en la vía.

Para ello, le preguntamos a Ignacio Jaque, del taller y tienda Mibicio en Barrio Italia, cuál es la bicicleta más óptima para un viaje al trabajo . Su respuesta fue que, si es que se destinará solo al transporte diario, es recomendable una bicicleta urbana.

“Para quienes se están subiendo por primera vez a una bicicleta, recomendamos la urbana. Sin cambios si es un trayecto corto y plano, con cambios si es que es un trayecto de más kilómetros”, le dice a La Tercera.

Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

En mi caso, compré una bicicleta urbana Kona Dew que es bien parecida a una gravel. Tiene neumáticos anchos, frenos hidráulicos (perfecto para quienes tienen manos más delicadas) y ocho cambios. En mi trayecto, hay varias cuadras en subida que se hacen mucho más amigables con las marchas más bajas.

Además, usualmente las urbanas tienen en su estructura varios puntos de anclaje para poner accesorios como parrillas o alforjas —para cargar la mochila o ropa extra—, botellas, entre otros.

Si tienes tiempo, es recomendadísimo ir a una tienda a probar la bicicleta antes de comprarla.

En tu inversión, Jaque asegura que sí o sí tienes que considerar estos accesorios que harán tu viaje más seguro:

Casco. Ojalá con certificación MIPS. Obligatorio por ley.

Luces. Delantera y trasera. Obligatorio por ley.

Candado. Evitar candados de piola de materiales muy delgados.

Elementos reflectantes que puedas usar como vestimenta adicional.

Parrillas y alforjas si tienes que cargar mochila con mucho peso.

También es importante leer la Ley de convivencia vial y la Guía para ciclistas en Chile del Conaset para entender bien cómo circular por calles, avenidas, ciclovías y veredas a bordo de una bicicleta, cuáles son tus derechos como ciclista y cómo convivir con otros vehículos y peatones.

Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

Cómo trazar tu ruta para ir en bicicleta al trabajo

Con la bicicleta y accesorios listos, falta un paso para poder cumplir con éxito la misión de pedalear al trabajo: conocer tu ruta y las buenas prácticas para andar de forma segura y eficiente .

En resumen (y más adelante se explica punto por punto) debes:

Hacer una prueba previa: hacer la ruta al trabajo un fin de semana, con calma y sin presiones, para conocer el camino. Ir con calma: no es necesario ir rápido. Así se llega menos cansado, menos transpirado y se evitan accidentes. Evitar usar audífonos: el oído funciona como un “tercer ojo” para detectar el tráfico. Si se usan por alguna situación urgente, que sea solo en un oído y a volumen bajo. Ser predecible: señalizar virajes, mantener una línea recta, respetar semáforos y pasos de cebra. La vereda como último recurso: se permite si la calle se percibe peligrosa, pero siempre dando prioridad absoluta al peatón. Peligro en las esquinas: al cruzar desde la vereda a la calle en una intersección, el ciclista se vuelve “invisible” para los autos que doblan. Hay que reducir la velocidad a casi a cero antes de cruzar.

La primera recomendación de Ricardo Hurtubia es “probar la ruta antes, el fin de semana, y sin apuro, para conocer el camino” . En mi caso, utilicé la opción de ruta de bicicleta de Google Maps que me recomendó un trayecto bastante bueno y rápido.

Una vez que ya estés en el ruedo, hay una serie de buenas prácticas que se recomiendan implementar: la más fundamental es ser visible y predecible . Si vas a doblar, señalizar con la mano y no hacer maniobras inesperadas. También respetar las señaléticas, semáforos y, especialmente, a los peatones.

“Otra recomendación muy importante es no usar audífonos. Si los vas a utilizar por alguna razón imperiosa, ojalá sea solamente en un oído y no muy fuerte, cosa que tú puedes escuchar el tráfico. En la bicicleta, tu oído es como un tercer ojo”.

Por otra parte, un punto neurálgico entre la convivencia de bicicletas y peatones es el uso de la vereda: la ley lo permite siempre que las condiciones de la calzada (calle) se perciban peligrosas. Entonces sí se pueden usar, pero el ciclista debe respetar la prioridad del peatón y no ir rápido . Es natural que alguien que se suba a la bici por primera vez se sienta más seguro en la vereda.

Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

En esta línea, si estás en la vereda y quieres bajar a la calle, debes tener extremo cuidado: si vas a 12 o 15 kilómetros por hora, y un vehículo está virando, serás invisible para él, advierte Hurtubia. En estos casos, debes reducir mucho tu velocidad o simplemente detenerte y pasar después.

Si es que vas por la calle y la ciclovía, y un vehículo quiere virar, el motorizado debe darte prioridad. Pero no tienes que confiar en que lo hará, “siempre hay que conducir a la defensiva”, dice el experto.

Y, finalmente, no ir extremadamente apurado para no llegar muy cansado al trabajo. Lo ideal será “moverse sin apurarse de forma innecesaria, para llegar bien, sin accidentes y tampoco muy cansado ni transpirado”.

¿Es peligroso manejar bicicleta en la calle?

Como pseudo nueva ciclista —hace años pedaleaba recreacionalmente—, es importante hablar sobre el miedo de salir a la calle: hay conductores de vehículos y también otros ciclistas que no respetan las normas de convivencia y que pueden ponerte en riesgo de forma imprudente.

Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago. Foto: ATON.

Sin embargo, guiarse por las buenas prácticas antes mencionadas y manejar a la defensiva reduce en un gran porcentaje los riesgos de cualquier siniestro . El casco es lo más esencial: no salgo de casa si no lo tengo puesto (y no, no sirve de nada si no tienes las cintas ajustadas o si lo dejas en el manillar).

Por otra parte, el especialista de Cedeus asegura que las estadísticas “muestran que cada año hay menos accidentes graves, menos siniestros fatales que involucran a personas en bicicleta (...) Yo diría que andar en bicicleta por Santiago se ha vuelto cada vez menos peligroso”.

Pero aún así, es importante continuar exigiendo infraestructura para la ciudad. Según Hurtubia, en Santiago se le entrega diez veces más espacio al auto que a los ciclistas.

“Esto indica que todavía hay espacio para hacer infraestructura para las bicicletas. Las ciclovías muchas veces no se ven llenas y es porque son eficientes, no hay congestión”.

Además, una buena infraestructura de ciclovías es el mayor incentivo para que las personas sin experiencia se animen a subirse a la bici , pues se sentirán más seguras.

“En muchos lugares del mundo, se le paga a las personas por kilómetro recorrido de su viaje en bicicleta al trabajo porque hay un beneficio económico para ellas: las personas que pedalean son más eficientes, se enferman menos, están de mejor ánimo, tienen mejor salud mental y física”.

En mi primer trayecto al trabajo, gasté alrededor de 200 calorías. No mentiré: las subidas fueron agotadoras, y llegué un poco transpirada. Pero al volver a casa, me sentí feliz mientras pedaleaba por la ciclovía, a mi propio ritmo, con el aire fresco en el rostro. En la pista del lado, se formó un taco interminable. Es probable que yo haya llegado antes a casa.