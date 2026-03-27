SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    El alza de la bencina en Chile no solo afecta a los automovilistas: también subirán alimentos, transporte y servicios. Una calculadora online permite estimar cuánto dinero extra gastarás al mes y al año.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina. Foto: ATON.

    Los dueños de vehículos no son los únicos que sentirán con fuerza el alza de la bencina y el diésel que se instaló el pasado jueves 26.

    Los altos costos de los derivados del petróleo en Chile —propiciados por la guerra en Irán y que afectan a todo el mundo— repercutirán en la billetera de todos los chilenos: subirán también los precios de alimentos y algunos servicios.

    Se trata de un escenario incierto para muchos. No obstante, en Internet apareció una útil e innovadora herramienta que puede ayudar a calcular cuánto le costará a cada persona individual el alza de las bencinas, según su estilo de vida.

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina. Foto: Andrés Pérez/La Tercera.

    Cómo funciona la calculadora del costo de la bencina

    La plataforma alzadebencinas.cl realiza un cuestionario de seis preguntas para entender a grandes rasgos cómo es la vida de una persona y, en base a las respuestas, calcular un estimado de cuánto más tendrá que pagar a raíz del alza de precios.

    “Calculamos tu impacto real, incluyendo lo que quizás no estás viendo”, asegura el equipo detrás.

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    Y no es necesario ser propietario de un vehículo: los altos costos del petróleo no solo repercuten en quienes se movilizan en cuatro ruedas, sino que afecta en muchas otras aristas de la vida diaria: si pides comida por delivery, si utilizas aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, si viajas a otras ciudades de Chile por bus, etc.

    Después de responder las preguntas, la plataforma calculará el monto extra que estarás gastando mensual y anualmente.

    Para probarla, ingresa a alzadebencinas.cl y llena el formulario.

    Lee también:

    Más sobre:Calculadora alza de bencinaAlza de bencinasChileCalculadoraAlimentosCosto de alimentosPetróleopresupuesto familiar Chileinflación por combustiblealzadebencinas.clgasto mensual y anualsubida de precios serviciosUber y Cabify preciostransporte y deliverypetróleo efecto en economía chilenacosto de vida chilecalculadora de gasto en transporteguerra en irán petróleodiésel en chileprecio de combustibles chilealza de combustibles Chilecalculadora de gastocosto de vida en Chileimpacto en alimentosalza de bencinaNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

    FACH se une a conmemoración del Día Púrpura e ilumina el Centro Espacial Nacional para concientizar sobre la epilepsia

    Diputados de oposición van a La Moneda para entregar carta a Kast en que piden que retire por decreto alza de los combustibles

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    “Hay algunos que intentan reivindicar la inseguridad irracional”: Kast por manifestaciones

    Lo más leído

    1.
    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    2.
    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    3.
    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    4.
    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Se confirman dos fechas de BTS en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Reconstrucción tras incendios: 199 niños de Punta de Parra vuelven a clases gracias a escuela modular
    Chile

    Reconstrucción tras incendios: 199 niños de Punta de Parra vuelven a clases gracias a escuela modular

    Estudiante da muerte con arma blanca a profesora de colegio en Calama

    Rating del jueves 26 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial
    Negocios

    Balance del primer mes de la guerra en Irán: caos en las bolsas y el petróleo daña las perspectivas para la economía mundial

    “Un ardid tendiente a engañar”: AFP Capital acusa millonario fraude de agentes de venta con cinco querellas

    Corte Suprema falla a favor de Ewos y Mainstream y ratifica revés de exaccionistas de Cultivos Marinos Chiloé

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina
    Tendencias

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde
    El Deportivo

    En Argentina se burlan de la Roja tras el triunfo frente a Cabo Verde

    Presente auspicioso: la histórica marca de la Generación Dorada que iguala la Roja de Nicolás Córdova

    La fuerte autocrítica de Nicolás Córdova tras la victoria de la Roja frente a Cabo Verde

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas
    Cultura y entretención

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Anoushka Shankar: “En mi familia están muy emocionados con las películas de los Beatles y con la de George Harrison”

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional
    Mundo

    Asia y Oceanía adoptan medidas de austeridad energética mientras grave de combustible obliga a Filipinas a declarar una emergencia nacional

    Senado de EE.UU. aprueba financiar el Departamento de Seguridad Nacional, con excepción del ICE y la Patrulla Fronteriza

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha