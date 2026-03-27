¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina. Foto: ATON.

Los dueños de vehículos no son los únicos que sentirán con fuerza el alza de la bencina y el diésel que se instaló el pasado jueves 26.

Los altos costos de los derivados del petróleo en Chile —propiciados por la guerra en Irán y que afectan a todo el mundo— repercutirán en la billetera de todos los chilenos : subirán también los precios de alimentos y algunos servicios.

Se trata de un escenario incierto para muchos. No obstante, en Internet apareció una útil e innovadora herramienta que puede ayudar a calcular cuánto le costará a cada persona individual el alza de las bencinas, según su estilo de vida.

¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina. Foto: Andrés Pérez/La Tercera.

Cómo funciona la calculadora del costo de la bencina

La plataforma alzadebencinas.cl realiza un cuestionario de seis preguntas para entender a grandes rasgos cómo es la vida de una persona y, en base a las respuestas, calcular un estimado de cuánto más tendrá que pagar a raíz del alza de precios.

“Calculamos tu impacto real, incluyendo lo que quizás no estás viendo”, asegura el equipo detrás.

¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

Y no es necesario ser propietario de un vehículo: los altos costos del petróleo no solo repercuten en quienes se movilizan en cuatro ruedas, sino que afecta en muchas otras aristas de la vida diaria: si pides comida por delivery, si utilizas aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, si viajas a otras ciudades de Chile por bus, etc.

Después de responder las preguntas, la plataforma calculará el monto extra que estarás gastando mensual y anualmente.

Para probarla, ingresa a alzadebencinas.cl y llena el formulario.