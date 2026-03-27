¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina
El alza de la bencina en Chile no solo afecta a los automovilistas: también subirán alimentos, transporte y servicios. Una calculadora online permite estimar cuánto dinero extra gastarás al mes y al año.
Los dueños de vehículos no son los únicos que sentirán con fuerza el alza de la bencina y el diésel que se instaló el pasado jueves 26.
Los altos costos de los derivados del petróleo en Chile —propiciados por la guerra en Irán y que afectan a todo el mundo— repercutirán en la billetera de todos los chilenos: subirán también los precios de alimentos y algunos servicios.
Se trata de un escenario incierto para muchos. No obstante, en Internet apareció una útil e innovadora herramienta que puede ayudar a calcular cuánto le costará a cada persona individual el alza de las bencinas, según su estilo de vida.
Cómo funciona la calculadora del costo de la bencina
La plataforma alzadebencinas.cl realiza un cuestionario de seis preguntas para entender a grandes rasgos cómo es la vida de una persona y, en base a las respuestas, calcular un estimado de cuánto más tendrá que pagar a raíz del alza de precios.
“Calculamos tu impacto real, incluyendo lo que quizás no estás viendo”, asegura el equipo detrás.
Y no es necesario ser propietario de un vehículo: los altos costos del petróleo no solo repercuten en quienes se movilizan en cuatro ruedas, sino que afecta en muchas otras aristas de la vida diaria: si pides comida por delivery, si utilizas aplicaciones de transporte como Uber o Cabify, si viajas a otras ciudades de Chile por bus, etc.
Después de responder las preguntas, la plataforma calculará el monto extra que estarás gastando mensual y anualmente.
Para probarla, ingresa a alzadebencinas.cl y llena el formulario.
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