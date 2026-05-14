Arne Slot anuncia su continuidad en el Liverpool: “Tengo todos los motivos para creer”

La temporada del Liverpool en el campeonato inglés no ha sido de la forma en la que se esperaba al inicio del torneo. Tras quedarse con el título de la campaña 2024-25, los Reds se han quedado en la parte alta de la clasificación, pero muy lejos en puntaje de pelear por el trofeo.

El cuadro inglés se encuentra en la cuarta posición con 59 puntos, 20 unidades por detrás del Arsenal que lidera la tabla. Esta situación ha hecho surgir especulaciones sobre una eventual salida del técnico Arne Slot. Sin embargo, el propio DT ha comunicado su confianza en que estará en el cargo en la próxima edición de la Premier League.

“No creo que eso lo decida yo solo por mi cuenta, pero tengo todos los motivos para creer que seré el entrenador del Liverpool la próxima temporada. En primer lugar, tengo contrato con este club y, en segundo lugar, por todas las conversaciones que estamos teniendo. Esa es mi interpretación”, comentó en la previa del choque contra Aston Villa.

“Pero si no tienes la mejor temporada, especialmente si la comparas con la pasada... podrías tener un debate diferente. Pero si la comparas con la temporada pasada, esta claramente no ha sido una gran temporada. Entonces también es normal que lleguen las críticas”, comentó sobre el rendimiento personal y del equipo.

También indicó que es parte de la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. “Sabemos adónde iremos de gira, así que nuestros planes ya están hechos y las conversaciones entre el club y nuevos jugadores han continuado, y yo estoy involucrado en ello”.

En cuanto al duelo de este viernes contra Aston Villa, en el que con un triunfo pueden asegurar su presencia en la próxima Champions League, apuntó a una de las deudas que tiene, pues de sus 18 partidos fuera de casa ha ganado siete y perdido ocho.

“Esa es una de las razones por las que estamos en la posición en la que estamos, y lo que quiero decir con esto es que queríamos estar más arriba o hacerlo mejor esta temporada. Pero hemos perdido demasiados puntos en los partidos fuera de casa”, evidenció.

“Y como ya he dicho, tal vez eso siempre ocurre al final de la temporada, sientes constantemente que le estás contando a todo el mundo las mismas cosas. Pero la pérdida de puntos en los partidos fuera de casa se ha producido principalmente después de jugar en Europa, en partidos en los que normalmente el Liverpool es capaz de ganar”, continuó.

“Pero hemos perdido puntos en partidos fuera de casa contra equipos en los que normalmente no perdemos puntos, y eso ha sucedido demasiadas veces esta temporada después de jugar en Europa”, insistió.

Por otro lado, apuntó al desgaste físico. “También hemos perdido bastante puntos en la última fase de un partido, lo que quizás también tenga que ver con la cantidad de partidos que tenemos que jugar. Esto no es diferente al de cualquier otro equipo, pero lo han hecho principalmente los mismos jugadores”, explicó.

El partido entre Aston Villa y Liverpool está programado para este viernes 15 de mayo a partir de las 15.00 horas de Chile en el estadio Villa Park de Birmingham.