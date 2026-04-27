Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

Al mediodía de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), entregó el reporte semanal de homicidios. Se trata del tercer informe semanal de este delito desde el anuncio del organismo encabezado por la subsecretaria Ana Victoria Quintana, quien a comienzos de abril informó que todas las semanas darán cuenta de las estadísticas preliminares de este ilícito.

En este tercer reporte, según dio a conocer el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la institución, entre el 20 y 26 de abril se registraron 20 víctimas de homicidios , una menos que la misma semana de 2025, periodo en el que hubo 21 personas fallecidas a raíz de este ilícito.

La semana anterior, durante el segundo informe semanal, se reportaron 13 fallecidos, 38,1% menos que la misma semana del 2025 cuando hubo 21. Por lo mismo, la semana recién pasada hubo una menor diferencia entre un año y otro.

Según el mismo informe de la SPD, desde el 1 de enero y hasta el 26 de abril, las víctimas de homicidios suman 306, 13% menos que el 2025.

Por otro lado, desde que comenzó el gobierno -según el reporte preliminar del Ejecutivo-, se han contabilizado 122 víctimas de homicidio, ocho personas menos que 2025 en ese mismo periodo de tiempo.

Las estadísticas entregadas por la SPD, según explicaron a través del comunicado oficial, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.