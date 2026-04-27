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    Reporte de seguridad del gobierno: esta semana homicidios registraron una víctima menos en comparación al mismo periodo 2025

    Según el reporte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, la semana entre el 20 y el 26 de abril hubo 20 víctimas de este delito, mientras que la misma semana del año pasado se registraron 21 fallecidos. En lo que va del año, según el informe preliminar, se suman 306 asesinatos.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    JORGE LOYOLA/ATON CHILE

    Al mediodía de este lunes, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), entregó el reporte semanal de homicidios. Se trata del tercer informe semanal de este delito desde el anuncio del organismo encabezado por la subsecretaria Ana Victoria Quintana, quien a comienzos de abril informó que todas las semanas darán cuenta de las estadísticas preliminares de este ilícito.

    En este tercer reporte, según dio a conocer el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos (CPHDV) de la institución, entre el 20 y 26 de abril se registraron 20 víctimas de homicidios, una menos que la misma semana de 2025, periodo en el que hubo 21 personas fallecidas a raíz de este ilícito.

    La semana anterior, durante el segundo informe semanal, se reportaron 13 fallecidos, 38,1% menos que la misma semana del 2025 cuando hubo 21. Por lo mismo, la semana recién pasada hubo una menor diferencia entre un año y otro.

    Según el mismo informe de la SPD, desde el 1 de enero y hasta el 26 de abril, las víctimas de homicidios suman 306, 13% menos que el 2025.

    Por otro lado, desde que comenzó el gobierno -según el reporte preliminar del Ejecutivo-, se han contabilizado 122 víctimas de homicidio, ocho personas menos que 2025 en ese mismo periodo de tiempo.

    Las estadísticas entregadas por la SPD, según explicaron a través del comunicado oficial, “corresponde a un conteo de víctimas construido a partir de datos proporcionados por Carabineros y la Policía de Investigaciones sobre hechos con resultado de muerte y que involucren la participación de terceros”.

    “Por lo mismo, estas cifras pueden experimentar ajustes posteriores en el proceso de validación, ya sea por la reclasificación de estos u otros hechos durante la investigación, así como por la incorporación de otras instituciones no incluidas en este reporte inicial, como el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal o el Registro Civil”, concluye el reporte.

    Más sobre:SeguridadHomicidiosFiscalíaPrevención del DelitoReporte semanal de homicidiosMinisterio de Seguridad

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