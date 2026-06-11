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    Exintegrante del Tren de Aragua quiso partir su propio giro delictual y terminó acribillado frente a su pareja en Independencia

    El OS9 de Carabineros detuvo a un sujeto por el homicidio ocurrido en abril de este año. Otro imputado fue aprehendido por mantener un arma de fuego robada a un vigilante de un banco en 2022. La víctima se había ido de la banda para vender droga por su cuenta.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Extracto del momento en que ocurrió el ataque.

    Un condominio ubicado en calle Bezanilla, en Independencia, fue testigo de un homicidio a sangre fría el 4 de abril de este año. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad del sector, donde se ve que un sujeto, identificado como José Vicente Matta Escorihuela (28), caminaba junto a su pareja, una mujer venezolana, a eso de las 1.30 a.m.

    Ambos iban llegando a su departamento cuando desde una camioneta se bajan dos personas y comienzan a disparar contra el sujeto, quien corre para ingresar al departamento. Al hacerlo, rompió la mampara a balazos, uno de los sujetos lo siguió hasta el lobby del edificio donde lo acribilló. Su pareja, quien también corrió para protegerse de los disparos, no fue atacada. Luego, los sujetos se dieron a la fuga en una camioneta.

    Por orden de la Fiscalía ECOH, el OS9 de Carabineros inició una investigación que en los últimos días arrojó resultados. Dos sujetos fueron detenidos, uno de ellos, Cristián Enrique Azuaje Zambrano, como autor directo del homicidio.

    Luego de revisar teléfonos y otros antecedentes, los investigadores se dieron cuenta de que el hecho respondía a una suerte de vendetta ejecutada por integrantes del Tren de Aragua que operan en la zona norte de la Región Metropolitana.

    La víctima era un exmiembro de la banda que quiso dejarla luego de tener rencillas internas. Pero el sujeto, un venezolano en situación migratoria regular -quien contaba con antecedentes por droga- no dejó a la agrupación para dar un vuelco en su vida, lo hizo para iniciar su propio negocio ilícito, del mismo rubro, pero ahora por su propia cuenta.

    El jefe del OS9, teniente coronel de Carabineros Fernando Bozzo, señaló que el 8 de junio realizaron cuatro allanamientos a domicilios: uno, en Santiago, otro en Estación Central, y dos, en Lo Espejo.

    Allí encontraron a uno de los presuntos asesinos. En esos allanamientos se incautaron 800 gramos de marihuana, dinero en efectivo, dos armas y municiones. En esas entradas y registro los carabineros detuvieron a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana, Christian Aron García Zamora, quien fue formalizado por microtráfico, infracción a la Ley de Armas y receptación. Además, el sujeto mantenía antecedentes por robo.

    “La hipótesis del caso habla de que este sujeto, la víctima, habría participado al Tren de Aragua y por diferencias con parte de sus líderes y sus integrantes se habría descolgado. Así, comenzó a realizar actividades ilícitas fuera de la autorización de los líderes del Tren de Aragua”, dijo el jefe policial.

    Una de las armas, una pistola calibre .38 que encontró la policía, había sido robada a un vigilante de una sucursal del Banco Falabella de la comuna de San Miguel en 2022. Ese sujeto, según informaron las autoridades, no tendría relación con el homicidio.

    “Luego de múltiples amenazas este sujeto es interceptado y acribillado por realizar estas acciones fuera de esta organización criminal”, agregó el oficial.

    Se negó a pagar tributos

    Según han revelado las últimas investigaciones policiales, el Tren de Aragua exige el pago de tributos para los delincuentes que operan en distintas zonas de la Región Metropolitana. Es así como han ido tomando negocios ilícitos como el de los motochorros, lanzas, extorsiones, o algunos que no son ilícitos, pero no están regulados, como la prostitución.

    Justamente, explicó el uniformado, el sujeto se había negado a realizar esos pagos. “Este sujeto por distintas rencillas comienza su actividad ilícita de forma independiente no tributando ni pidiendo autorización a miembros de esta organización criminal, por lo que es amenazado. Y al no cumplir con las disposiciones de esta organización se cumplen las promesas y mediante un sicario se le da muerte”, explica el teniente coronel Bozzo.

    El tirador no mantenía antecedentes penales en Chile, dijo la Fiscalía. De todos modos, aún faltan sujetos por detener que habrían participado en el crimen. Tras ser formalizados el martes, los sujetos quedaron en prisión preventiva.

    Más sobre:Tren de AraguaCarabineros OS9Fiscalía Ecoh

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