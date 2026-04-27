Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: captura.

Fue durante la noche del sábado 25 de abril cuando un sujeto armado entró al hotel Washington Hilton en Washington D.C., mientras se realizaba una cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

En la instancia estaban presentes altos funcionarios de gobierno, incluido el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance, quienes fueron evacuados después de que se escucharan disparos.

Las fuerzas del orden también instaron a los presentes a permanecer en el suelo mientras se desarrollaba el operativo para detener al agresor.

Finalmente, consiguieron reducir al atacante .

Según declaró el mandatario en una conferencia de prensa posterior al episodio, un agente del Servicio Secreto recibió un disparo. Sin embargo, estaba protegido por un chaleco antibalas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, detalló que fue trasladado a un hospital.

Agregó que no hubo más heridos. Tampoco se registraron muertes.

A través de su red social, Truth Social, Trump compartió una fotografía en la que se ve al hombre esposado en el piso, tras ser detenido en el Washington Hilton.

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: archivo.

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Las autoridades identificaron al presunto autor del tiroteo como Cole Tomas Allen , de 31 años. Según registros públicos, se desempeñaba como profesor y desarrollador independiente de videojuegos .

Dos fuentes familiarizadas con la investigación afirmaron a CNN que vive en el suburbio de Torrance, en el área de Los Ángeles.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Jeanine Pirro, quien no lo nombró públicamente, declaró que el detenido enfrenta dos cargos por uso de armas de fuego y uno por agresión contra un agente federal con un arma peligrosa.

Según informaciones reunidas por el New York Times, el sujeto llevaba cuchillos, una escopeta y una pistola cuando se saltó un control de seguridad. Los investigadores presumen que actuó solo y han reunido evidencia que se alojaba en el hotel .

Horas después del incidente en el Washington Hilton, Pirro acusó que “esta persona tenía la intención de causar tanto daño como le fuera posible”.

Hasta el momento, los investigadores no tienen claridad sobre el motivo del ataque .

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, agentes del FBI se concentraron en una vivienda vinculada con Allen en Torrance, lo que llevó a que cerraran parte de la calle.

Un perfil de LinkedIn que coincide con el nombre y la fotos del sospechoso lo describe como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa de preparación académica y tutorías . Publicaciones de la compañía afirman que fue nombrado “profesor del mes” en diciembre de 2024.

CNN intentó contactarse con la empresa la noche del sábado. Sin embargo, según reportan, nadie respondió a su número telefónico.

De acuerdo al perfil de LinkedIn, Allen se graduó en 2017 del Instituto Tecnológico de California (Caltech), en donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica .

En 2025 también consiguió una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills , según la descripción.

En la red social se detalla que fue miembro de una asociación cristiana y de un club de juegos con pistolas de espuma durante su etapa en Caltech .

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: archivo.

Durante ese periodo, mientras aún era estudiante, fue mencionado en un reportaje local en 2017 por desarrollar un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, según rescata el citado medio.

Una copia de sus escritos personales a la que tuvo acceso el Wall Street Journal revela que Allen se había denominado a sí mismo como un “asesino federal amistoso” .

En tales escritos afirmó que tenía como objetivo a funcionarios de la administración Trump y que no pretendía dañar a invitados a la cena o a agentes del orden, a menos que se interpusieran en su camino.

Fuentes policiales familiarizadas con la investigación dijeron al Journal que Allen viajó en tren desde California hacia Chicago y luego continuó hasta Washington D.C., donde se registró en el Washington Hilton el viernes .

En una de las entradas de sus escritos, se lee: “Poner la otra mejilla cuando *otra persona* es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

En otra escribió: “Ah, y si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traiciono con esto”.

Uno de los compañeros que tuvo Allen en Caltech, Adrian Costantino, dijo al citado periódico que lo recordaba como una persona particularmente tímida. Sin embargo, dijo, “siempre fue amable y atento con la gente”.

“Cuando me enteré de su participación, pensé: ‘¡Dios mío!, esto no es lo que esperaría de él’“ .

Quién es Cole Allen, el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en la que estaba Trump. Foto: captura.

Otra compañera que tuvo en dicho establecimiento, Sheila Murthy, lo recordó como un estudiante “reservado, callado e introvertido, por decir lo menos”.

No obstante, dijo que era “agradable” y que esta situación la tiene “muy afectada”.

Un tercer compañero de universidad de Allen declaró que participaba en el equipo de esgrima y que era miembro activo de la Fraternidad Cristiana de Caltech .

De acuerdo a comunicados del grupo, coordinaba un grupo que se reunía regularmente para estudiar la Biblia, orar y compartir una comida y convivencia hasta altas horas de la noche.

El pastor Moses Jambazian declaró que, mientras Allen estudiaba en Caltech, asistía a los servicios religiosos de la Iglesia Reformada Unida en Pasadena .

“Caltech es una universidad muy, muy exigente. Él venía a orar y luego regresaba”.

Jambazian dijo que se enteró de que Allen era el presunto agresor la madrugada del domingo.

“Estamos tan confundidos como todos los demás. Es uno de esos casos típicos en los que todo lo que sabíamos de él era que era una gran persona” , comentó.

Las investigaciones en torno al caso siguen en curso.