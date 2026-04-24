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    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Las autoridades estadounidenses afirman que Gannon Ken Van Dyke, quien tiene el rango de sargento mayor, obtuvo más de 400.000 dólares apostando sobre diferentes resultados relacionados a la situación de Venezuela.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Un soldado del Ejército de Estados Unidos que participó en la operación para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela a principios de enero ha sido acusado de utilizar información clasificada para apostar sobre los resultados de la misión.

    De acuerdo a las autoridades federales estadounidenses, hizo la apuesta a través de Polymarket, un mercado de predicciones.

    El efectivo fue identificado como Gannon Ken Van Dyke, quien tiene el rango de sargento mayor y se encontraba destinado en Fort Bragg, Carolina del Norte.

    Según los fiscales federales y el FBI, tras enterarse de la operación, el soldado ganó más de 400.000 dólares apostando sobre diferentes resultados relacionados con Venezuela.

    Dicho monto, bajo el cambio actual, equivale a alrededor de 360 millones de pesos chilenos.

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    Qué se sabe de Gannon Ken Van Dyke, el soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la captura de Maduro

    Una acusación presentada ante un tribunal federal afirma que Van Dyke intentó ocultar el uso ilícito de información gubernamental clasificada.

    Según el documento, el sargento disimuló el origen de las ganancias ilícitas y ocultó su conexión con las cuentas vinculadas a las transacciones ilegales relacionadas con la captura.

    El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, dijo en declaraciones rescatadas por el New York Times que Van Dyke utilizó información clasificada para “apostar sobre el momento y el resultado de esa misma operación, todo con el fin de obtener ganancias”.

    En este sentido, la autoridad enfatizó que “los mercados de predicción no son un refugio para el uso indebido de información confidencial o clasificada para beneficio personal”.

    Informaciones reunidas por el citado periódico detallan que, horas antes de que las tropas estadounidenses capturaran a Maduro el 3 de enero en Caracas, un usuario de Polymarket apostó 32.000 dólares a que el entonces líder venezolano dejaría el poder ese mismo mes.

    Por esa apuesta, obtuvo una ganancia de más de 400.000 dólares. Sin embargo, hasta el momento, no se tiene claridad sobre si la acusación formal contra Van Dyke está relacionada con ese movimiento en particular.

    Las autoridades estadounidenses presumen que personas con acceso a información privilegiada han estado utilizando mercados de predicción para obtener ganancias con apuestas sobre eventos mundiales.

    De hecho, la Casa Blanca emitió una advertencia a su personal en marzo, según el Times.

    El jueves 23 de abril, reporteros consultaron al presidente Donald Trump sobre estas preocupaciones y la posibilidad de que se pueda estar utilizando información privilegiada para apostar sobre asuntos relacionados a la guerra en Irán.

    El mandatario respondió que “el mundo entero, lamentablemente, se ha convertido en una especie de casino”.

    “Nunca estuve muy a favor de esto. No me gusta conceptualmente. Es lo que es. No estoy contento con nada de eso”, sentenció Trump.

    Lee también:

    Más sobre:Estados UnidosVenezuelaNicolás MaduroGannon Ken Van DykeMaduroCaracasPolymarketApuestasApuestaDonald TrumpTrumpMundoInternacionalLa Tercera

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