Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

Han pasado más de 80 días desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela . Fue un operativo militar de Estados Unidos el que se infiltró en el país y detuvo al expresidente y su pareja por delitos vinculados al manejo de armas y narcotráfico.

La pareja fue trasladada a Nueva York, donde permanece detenida. Allí tuvieron su primera audiencia el 5 de enero y la segunda audiencia, el pasado jueves 26 de marzo.

Tras las rejas, Maduro continúa asegurando que es inocente. Además, a través de sus abogados, han acusado al gobierno de EE.UU. de impedir que el Estado venezolano pueda pagar su defensa. Y es que ambos se declararon sin recursos para costear su defensa.

Mientras se desarrolla el proceso, Delcy Rodríguez quedó en el cargo de jefa de Estado de Venezuela, reconocida por EE.UU. La mujer, cercana a Maduro, rechazó la captura del entonces mandatario, pero al mismo tiempo ha mantenido una relación cordial con Trump y hasta restableció sus relaciones diplomáticas a inicios de marzo.

Esto es todo lo que se sabe del juicio contra Maduro y su esposa.

De qué se le acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores

Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos.

Este fue el punto cúlmine de una operación —bautizada como Operación Resolución Absoluta— que fue planificada por meses: hubo un despliegue de soldados, Fuerza Aérea, la CIA, marineros, entre otros agentes estadounidenses. Según el militar a cargo, contaron con más de 150 aeronaves y hasta hicieron bombardeos de reconocimiento.

Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

Ya en Nueva York, en su primera audiencia, el exmandatario venezolano fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración por importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Su esposa, Flores, está acusada de casi los mismos cargos, excepto el último.

Además, recientemente, Donald Trump aseguró que las acusaciones son “solo una fracción” de los presuntos delitos que habría cometido Maduro. Aseguró que van a presentar nuevos cargos en su contra .

Tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de todos los cargos.

Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

Maduro aseguró no tener recursos para pagar a sus abogados

Maduro y su esposa declararon que no cuentan con los recursos para pagarle a sus abogados Barry Pollack —el mismo que logró liberar a Julian Assange, del caso Wikileaks— y Mark Donnelly. Por esto, pidieron al Estado de Venezuela que utilice sus fondos para costear su defensa.

No obstante, Estados Unidos no emitió una licencia para permitir que Venezuela pague los gastos de representación de Maduro.

Ante ello, los abogados de la pareja venezolana acusaron al gobierno estadounidense de vulnerar su derecho de poder elegir su representación legal y de obstaculizar su defensa . Por ello, según su argumento, se debía “desestimar el caso”.

Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

En la conclusión de la segunda audiencia, no descartó la causa “por el momento”. Y es que el juez a cargo dijo que podría reconsiderar esta decisión dependiendo el fallo sobre los honorarios legales.

Sobre la fianza, los analistas aseguran que es muy improbable, dada la gravedad de los delitos.

Su abogado también intentó que se reconociera la inmunidad de Maduro, dado que los delitos de los que se le acusa habrían ocurrido mientras era presidente. No obstante, Estados Unidos no reconoce a Maduro como gobernante legítimo, por lo que no podría aplicar a esta protección legal.

¿Qué viene ahora en el caso de Maduro y Flores?

La segunda audiencia terminó el jueves 26 de marzo, y todavía no se fijó una nueva fecha.