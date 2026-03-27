SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    A más de 80 días de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan en Nueva York un juicio por narcotráfico y armas, mientras sus abogados acusan a EE.UU. de obstaculizar su defensa.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

    Han pasado más de 80 días desde la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela. Fue un operativo militar de Estados Unidos el que se infiltró en el país y detuvo al expresidente y su pareja por delitos vinculados al manejo de armas y narcotráfico.

    La pareja fue trasladada a Nueva York, donde permanece detenida. Allí tuvieron su primera audiencia el 5 de enero y la segunda audiencia, el pasado jueves 26 de marzo.

    Tras las rejas, Maduro continúa asegurando que es inocente. Además, a través de sus abogados, han acusado al gobierno de EE.UU. de impedir que el Estado venezolano pueda pagar su defensa. Y es que ambos se declararon sin recursos para costear su defensa.

    Mientras se desarrolla el proceso, Delcy Rodríguez quedó en el cargo de jefa de Estado de Venezuela, reconocida por EE.UU. La mujer, cercana a Maduro, rechazó la captura del entonces mandatario, pero al mismo tiempo ha mantenido una relación cordial con Trump y hasta restableció sus relaciones diplomáticas a inicios de marzo.

    Esto es todo lo que se sabe del juicio contra Maduro y su esposa.

    De qué se le acusa a Nicolás Maduro y Cilia Flores

    Durante la madrugada del 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos.

    Este fue el punto cúlmine de una operación —bautizada como Operación Resolución Absoluta— que fue planificada por meses: hubo un despliegue de soldados, Fuerza Aérea, la CIA, marineros, entre otros agentes estadounidenses. Según el militar a cargo, contaron con más de 150 aeronaves y hasta hicieron bombardeos de reconocimiento.

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

    Ya en Nueva York, en su primera audiencia, el exmandatario venezolano fue acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración por importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

    Su esposa, Flores, está acusada de casi los mismos cargos, excepto el último.

    Además, recientemente, Donald Trump aseguró que las acusaciones son “solo una fracción” de los presuntos delitos que habría cometido Maduro. Aseguró que van a presentar nuevos cargos en su contra.

    Tanto Maduro como Flores se declararon inocentes de todos los cargos.

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Maduro aseguró no tener recursos para pagar a sus abogados

    Maduro y su esposa declararon que no cuentan con los recursos para pagarle a sus abogados Barry Pollack —el mismo que logró liberar a Julian Assange, del caso Wikileaks— y Mark Donnelly. Por esto, pidieron al Estado de Venezuela que utilice sus fondos para costear su defensa.

    No obstante, Estados Unidos no emitió una licencia para permitir que Venezuela pague los gastos de representación de Maduro.

    Ante ello, los abogados de la pareja venezolana acusaron al gobierno estadounidense de vulnerar su derecho de poder elegir su representación legal y de obstaculizar su defensa. Por ello, según su argumento, se debía “desestimar el caso”.

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa. Foto: Archivo.

    En la conclusión de la segunda audiencia, no descartó la causa “por el momento”. Y es que el juez a cargo dijo que podría reconsiderar esta decisión dependiendo el fallo sobre los honorarios legales.

    Sobre la fianza, los analistas aseguran que es muy improbable, dada la gravedad de los delitos.

    Su abogado también intentó que se reconociera la inmunidad de Maduro, dado que los delitos de los que se le acusa habrían ocurrido mientras era presidente. No obstante, Estados Unidos no reconoce a Maduro como gobernante legítimo, por lo que no podría aplicar a esta protección legal.

    ¿Qué viene ahora en el caso de Maduro y Flores?

    La segunda audiencia terminó el jueves 26 de marzo, y todavía no se fijó una nueva fecha.

    Sin embargo, el juez a cargo, Alvin Hellerstein, aseguró que pronto emitirá una resolución sobre qué pasará con los honorarios de los abogados de Maduro y Flores, y si es que el Estado venezolano podrá o no costear su defensa.

    Lee también:

    Más sobre:Nicolás MaduroCilia FloresVenezuelaEstados UnidosJuicio contra Nicolás Madurodefensa legal bloqueadaacusaciones de Trumpcaptura de MaduroBarry PollackDelcy Rodríguezinmunidad presidencialOperación Resolución Absolutajuicio en Nueva Yorkconspiración narcoterroristaDonald TrumpDonald Trump nuevos cargosVenezuela y Estados Unidosdetención en Nueva Yorkacusaciones narcotráficojuicio Nicolás MaduroNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    En Recoleta culmina persecución policial de delincuentes que robaron farmacia de Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

    El primer ministro libanés advierte a Guterres del “riesgo de anexión” del sur de su país por parte de Israel

    Lo más leído

    1.
    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    2.
    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    La última declaración que hizo Nicolás Zepeda antes de recibir el veredicto de su tercer juicio

    3.
    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    4.
    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Cabo Verde por el amistoso internacional en TV y streaming

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes
    Chile

    Mujer escapó para dar aviso a Carabineros: sujeto es detenido por violencia sistemática contra conviviente en Las Condes

    En Recoleta culmina persecución policial de delincuentes que robaron farmacia de Las Condes: dos sujetos fueron detenidos

    “Eran 20 o 25 gatos”: Cruz-Coke minimiza manifestaciones contra medidas del gobierno de Kast

    CFA ve nuevo incumplimiento de la meta fiscal y dice que guerra en Irán podría generar “efectos adversos” en los ingresos
    Negocios

    CFA ve nuevo incumplimiento de la meta fiscal y dice que guerra en Irán podría generar “efectos adversos” en los ingresos

    Ley Chao Cables y revisar norma de prefijos: las prioridades de los primeros 90 días de la Subtel

    Atlas Renewable, vinculada a BlackRock, desembolsará US$2.000 millones en el negocio renovable en Chile y México

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio
    Tendencias

    Los humanos tuvieron perros antes que animales de granja, según un estudio

    Sin recursos para abogados ni posible fianza: qué se sabe sobre el juicio contra Nicolás Maduro y su esposa

    Los alimentos que puedes comer para dormir mejor, según distintos estudios

    La Roja de Córdova reacciona a tiempo: supera a la mundialista Cabo Verde y estira su racha de triunfos
    El Deportivo

    La Roja de Córdova reacciona a tiempo: supera a la mundialista Cabo Verde y estira su racha de triunfos

    La Verde está más cerca: Bolivia remonta a Surinam y se jugará ante Irak su regreso al Mundial después de 32 años

    Carlo Ancelotti suma problemas previo al Mundial: Francia se sostiene con uno menos y supera a un dubitativo Brasil

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción
    Cultura y entretención

    Soda Stereo asombra en Chile con un Gustavo Cerati virtual en un show que apela a la emoción

    Ch.ACO 2026 comienza con homenaje a escultor Federico Assler y presencia del ministro Francisco Undurraga

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba
    Mundo

    Reportan la desaparición en el Caribe de dos embarcaciones mexicanas que llevaban ayuda a Cuba

    El primer ministro libanés advierte a Guterres del “riesgo de anexión” del sur de su país por parte de Israel

    Muere Noelia Castillo, la joven española que protagonizó controvertido caso de eutanasia

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha