Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra. Foto: Instagram

Nicolás Maduro Guerra ha sido mencionado en la acusación de Estados Unidos contra su padre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Su hijo, quien es diputado en su país, se ha encargado de defender a su progenitor y a tratar de desmentir los crímenes en los que también estaría implicado.

También conocido como “Nicolasito”, el hombre de 35 años repudió públicamente el actuar de EE.UU. contra Maduro y su esposa, Cilia Flores —que aunque no es su madre biológica, se refiere a ella como su “segunda madre”—.

Aunque no ha sido detenido por las autoridades estadounidenses, los expertos analizan de cerca el escenario para Maduro Guerra durante los próximos días y semanas. Y es que también está acusado de formar parte de la red de narcoterrorismo que mantiene a su padre en prisión.

Esto es lo que se sabe sobre “Nicolasito”.

Quién es Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro Guerra es el único hijo biológico del venezolano Nicolás Maduro. Nació en 1990, fruto del matrimonio del mandatario con Adriana Guerra, con quien estuvo casado seis años. Es economista, pero se inmiscuyó en la política desde que era joven.

Su apodo “Nicolasito” viene del apodo con el que su padre suele referirse a él en actos públicos cuando ambos están juntos.

Actualmente es diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de La Guaira y un defensor del chavismo.

Después de que su padre fuera detenido y trasladado a la cárcel de Nueva York para enfrentar a la justicia en Estados Unidos, se pronunció de forma pública y repudió el acto.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”, aseguró en sus redes sociales.

La acusación de Estados Unidos en contra de “Nicolasito”

Según los documentos de la Casa Blanca, el hijo de Maduro está acusado de ser parte de la red de narcoterrorismo de su padre.

El hombre de 35 años habría visitado reiteradamente la Isla Margarita, que está cerca de Venezuela, con paquetes que tendrían drogas. También que en 2017 envió al menos 500 kilos de cocaína a Miami y que, en sus planes, estaba enviar cocaína “de mala calidad” a Nueva York.