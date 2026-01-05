Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

El nombre de Cilia Flores dejó de pasar desapercibido. Junto con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, Estados Unidos decidió detener también a su esposa, la primera dama venezolana que, hasta hace unos días, había sido un personaje clave en el gobierno de Maduro, pero que operaba desde las sombras.

Algunos medios como el New York Times catalogan a Flores como “una de las figuras políticas más poderosas de Venezuela”. Según distintos analistas y periodistas, la mujer tenía un control absoluto del poder judicial en su país, y todas las decisiones importantes debían pasar por ella.

Además, su familia logró obtener una “inexplicable” fortuna que, según distintos expertos, se habría gestado por la corrupción.

Esto es lo que se sabe sobre Cilia Flores, la mujer que, junto a Maduro, enfrentará a la justicia en Nueva York, Estados Unidos.

Quién es Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro

Cilia Flores tiene 69 años. Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, Venezuela, pero creció en el oeste de Caracas. Según medios como CNN, su infancia y adolescencia se desarrollaron en los “barrios obreros” de la ciudad.

Es abogada de la Universidad Santa María de Caracas. En 1990, comenzó a acercarse a Hugo Chávez y, en los años posteriores, habría sido una figura clave en su gobierno.

Fue líder de la Asamblea Nacional durante el gobierno de Chávez, desde 2006 hasta 2011, tiempo en el que se le acusó de haber colocado a 40 de sus familiares en cargos en la legislatura , aunque la mujer negó cualquier trato especial y aseguró que estaban allí por mérito propio.

Se estima que comenzó su relación con Nicolás Maduro en la década de 1990, sin embargo, se casaron en 2013, el año en que asumió la presidencia. A la par, dejó de ocupar cargos políticos y se centró en desempeñarse como la primera dama.

No obstante, los expertos aseguran que siempre fue el cerebro detrás de las estrategias del gobierno de su esposo.

“Muchos la consideran mucho más astuta y perspicaz que el propio Maduro” , aseguró Zair Mundaray, exfiscal durante los gobiernos de Chávez y Maduro, al New York Times. “Es una figura fundamental en la corrupción en Venezuela, especialmente en la estructura de poder”.

Entre los casos que se han destapado en su contra, están una extensa red de corrupción en la que su familia está involucrada, así como malversación de fondos públicos y vínculos comerciales con empresarios sancionados.

Por qué Estados Unidos detuvo a Cilia Flores

De acuerdo a los documentos de las autoridades estadounidenses, Nicolás Maduro fue acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína, además de posesión y conspiración para adquirir ametralladoras y dispositivos destructivos .

La acusación también asegura que utilizó su cargo de poder para “corromper instituciones” y así importar toneladas de drogas a Estados Unidos.

Pero, ¿qué tiene que ver Cilia Flores en esto?

Según la misma información, la esposa de Nicolás Maduro está involucrada en los delitos de su esposo.