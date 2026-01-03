SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    En 2018 la abogada se convirtió en la mujer más poderosa de Venezuela al asumir como vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, cargos que mantiene hasta hoy.

    Por 
    Patricia San Juan
    Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro.

    El ataque a diversos puntos estratégicos de Venezuela por parte de Estados Unidos, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores quienes serán juzgados por narcotráfico en dicho país, se produjo mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se encontraba en Rusia según reportó la agencia Reuters y diversos medios internacionales.

    Sin embargo, Rusia, a través de la agencia de noticias estatal TASS, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso negó que Rodríguez se encontrara en ese país y que el canciller Serguéi Lavrov se había comunicado telefónicamente con ella para expresarle la solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión militar de Estados Unidos.

    Más temprano Rodríguez, a quien le corresponde la primera línea de sucesión al mando ante la ausencia de Maduro, en sus primeras declaraciones en un mensaje difundido por la televisión venezolana, exigió prueba de que Maduro y su esposa estaban vivos y afirmó que los planes de defensa integral de la nación se mantienen activos.

    MANAURE QUINTERO

    La mujer más poderosa de Venezuela

    Pero, quién es la ahora mayor autoridad política en Venezuela. La abogada y diplomática Delcy Rodríguez ha estado ligada al gobierno a través de diversos cargos en las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y forma parte de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.

    Es hermana de Jorge Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y ambos son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero y político fundador del partido marxista Liga Socialista, quien falleció en 1976, cuando Delcy tenía 7 años, tras ser detenido por la entonces Dirección de los Servicios de Prevención e Inteligencia de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este hecho marcó profundamente la definición política de ella y su hermano.

    Es abogada titulada de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente hizo una especialización en derecho laboral en París. En sus primeros años como profesional se dividió entre ejercer clases como profesora universitaria y la actividad política.

    Inició su carrera en el gobierno en la administración de Hugo Chávez como Coordinadora General de la Vicepresidencia y directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas.

    En 2006 asumió como ministra del Despacho de la Presidencia, pero, a los seis meses, fue reemplazada por el hermano del presidente, Adán Chávez.

    Sin embargo con la llegada de Maduro al poder volvió a ocupar cargos de relevancia en el gobierno. Así asumió como ministra de Comunicación e Información, convirtiéndose en la portavoz del gobierno, y luego fue designada ministra de Relaciones Exteriores.

    Cuando era canciller, fue conocido su intento de ingresar en 2016 a una reunión de ministros de Relaciones de Exteriores del Mercosur en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, después de que Venezuela había sido suspendida del bloque. Finalmente pudo entrar pero sus pares ya no estaban puesto que habían decidido cambiar de lugar el encuentro.

    En 2017 dejó la Cancillería para presidir la polémica Asamblea Nacional Constituyente, pero en 2018 Delcy Rodríguez se convirtió en la mujer más poderosa de Venezuela al asumir como vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, cargos que mantiene hasta hoy.

    Más sobre:VenezuelaDelcy RodríguezEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Secretario General de la ONU dice estar “profundamente alarmado” tras acción militar de EE.UU. en Venezuela

    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    2.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    3.
    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    4.
    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    5.
    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”
    Chile

    Coordinador del Comando con Venezuela en Chile por captura de Maduro: “Los venezolanos estamos más determinados que nunca”

    Republicanos valoran captura de Maduro y apuntan a colaboración para restaurar “orden, democracia y paz” en Venezuela

    Senadores de la UDI exigen al Gobierno chileno respaldar captura de Maduro por parte de EE.UU.

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia
    El Deportivo

    La Serena da el golpe en el mercado de fichajes al incorporar a volante con pasos por LaLiga y la Serie A de Italia

    Luto en el fútbol chileno: fallece joven exjugador de Huachipato, UdeC y D. Concepción tras trágico accidente

    Se une a Neymar y Felipe Loyola: Santos presenta a multicampeón de la Copa Libertadores como refuerzo para el 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”
    Mundo

    China condena operación de EE.UU. en Venezuela: “Estos actos hegemónicos violan gravemente el derecho internacional”

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Juan Guaidó afirma que “se acaba la impunidad” tras captura de Nicolás Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año