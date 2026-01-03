Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

El ataque a diversos puntos estratégicos de Venezuela por parte de Estados Unidos, y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores quienes serán juzgados por narcotráfico en dicho país, se produjo mientras la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, se encontraba en Rusia según reportó la agencia Reuters y diversos medios internacionales.

Sin embargo, Rusia, a través de la agencia de noticias estatal TASS, afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso negó que Rodríguez se encontrara en ese país y que el canciller Serguéi Lavrov se había comunicado telefónicamente con ella para expresarle la solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión militar de Estados Unidos.

Más temprano Rodríguez, a quien le corresponde la primera línea de sucesión al mando ante la ausencia de Maduro, en sus primeras declaraciones en un mensaje difundido por la televisión venezolana, exigió prueba de que Maduro y su esposa estaban vivos y afirmó que los planes de defensa integral de la nación se mantienen activos.

MANAURE QUINTERO

La mujer más poderosa de Venezuela

Pero, quién es la ahora mayor autoridad política en Venezuela. La abogada y diplomática Delcy Rodríguez ha estado ligada al gobierno a través de diversos cargos en las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y forma parte de la directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Es hermana de Jorge Rodríguez, el actual presidente de la Asamblea Nacional Venezolana y ambos son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero y político fundador del partido marxista Liga Socialista, quien falleció en 1976, cuando Delcy tenía 7 años, tras ser detenido por la entonces Dirección de los Servicios de Prevención e Inteligencia de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Este hecho marcó profundamente la definición política de ella y su hermano.

Es abogada titulada de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente hizo una especialización en derecho laboral en París. En sus primeros años como profesional se dividió entre ejercer clases como profesora universitaria y la actividad política.

Inició su carrera en el gobierno en la administración de Hugo Chávez como Coordinadora General de la Vicepresidencia y directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía y Minas.

En 2006 asumió como ministra del Despacho de la Presidencia, pero, a los seis meses, fue reemplazada por el hermano del presidente, Adán Chávez.

Sin embargo con la llegada de Maduro al poder volvió a ocupar cargos de relevancia en el gobierno. Así asumió como ministra de Comunicación e Información, convirtiéndose en la portavoz del gobierno, y luego fue designada ministra de Relaciones Exteriores.

Cuando era canciller, fue conocido su intento de ingresar en 2016 a una reunión de ministros de Relaciones de Exteriores del Mercosur en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, después de que Venezuela había sido suspendida del bloque. Finalmente pudo entrar pero sus pares ya no estaban puesto que habían decidido cambiar de lugar el encuentro.

En 2017 dejó la Cancillería para presidir la polémica Asamblea Nacional Constituyente, pero en 2018 Delcy Rodríguez se convirtió en la mujer más poderosa de Venezuela al asumir como vicepresidenta y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, cargos que mantiene hasta hoy.