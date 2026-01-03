SUSCRÍBETE POR $1100
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Desde Estados Unidos informaron que tanto el líder venezolano como su esposa quedaron en custodia. Trump ofrecería más detalles de la operación en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago dentro de este sábado.

    PRESIDENCIA VENEZUELA

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó este sábado que el líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron “capturados y trasladados fuera del país”.

    La captura del mandatario venezolano fue hecho por miembros del Delta Force, la principal unidad de misión especial del ejército estadounidense.

    Tras ello, diversas reacciones se han registrado de parte de líderes mundiales. Se espera que el presidente Trump ofrezca más detalles de la operación en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago.

    Revisa el minuto a minuto:

    Alcaldesa de Caracas exige “fe de vida” de Maduro

    La alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, exigió este sábado al gobierno de Estados Unidos una “fe de vida” del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de la incertidumbre por su paradero tras el anuncio de su supuesta captura.

    A través de una publicación en redes sociales, Meléndez rechazó lo que calificó como un “ataque vil, criminal y fascista” contra Venezuela y aseguró que la capital se mantiene “desplegada y activa” en una convocatoria a la “resistencia activa”. “En este momento, más que nunca: unidad, lucha, batalla y victoria”, señaló, reafirmando su respaldo al régimen y al llamado a la movilización.

    EE.UU. acusa a Maduro y a Cilia Flores por narcoterrorismo tras supuesta captura

    La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron formalmente acusados en el Distrito Sur de Nueva York por una serie de delitos vinculados al narcotráfico y al terrorismo, tras la supuesta captura anunciada por el presidente Donald Trump.

    A través de una publicación en la red social X, Bondi señaló que Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer este tipo de armamento contra Estados Unidos. Según indicó, ambos “pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo y tribunales de Estados Unidos”.

    La fiscal general agradeció públicamente al presidente Trump “por exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense” y destacó la labor de las fuerzas militares que habrían participado en la operación, la que calificó como “altamente exitosa”, destinada a capturar a “dos presuntos narcotraficantes internacionales”

    Trump habría autorizado hace varíos días la captura de Maduro

    Según informó CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría autorizado hace varios días una operación para capturar al mandatario venezolano Nicolás Maduro, la que fue ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército estadounidense, de acuerdo con una fuente familiarizada con el asunto.

    La cadena señaló que la ubicación de Maduro habría sido rastreada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la que Trump había dado luz verde para realizar actividades encubiertas dentro de Venezuela meses atrás. De acuerdo con la fuente citada por CNN, Maduro fue arrestado con el objetivo de ser juzgado en Estados Unidos, aunque su paradero exacto se mantenía sin confirmación durante la mañana de este sábado.

    Fiscal general de Venezuela denuncia “ataque terrorista criminal”

    El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, condenó este sábado los ataques atribuidos a Estados Unidos en territorio venezolano y aseguró que el país ha sido víctima de una agresión de carácter criminal.

    A través de declaraciones públicas, Saab afirmó que “víctimas inocentes han resultado heridas y otras han muerto por este ataque terrorista criminal”, y llamó a la población a salir a las calles “con calma y vigilancia”, mientras las autoridades mantienen activados los planes de seguridad y defensa nacional.

    Rusia condena “agresión de EE.UU.”

    El Gobierno de Rusia ha condenado los ataques aéreos efectuados esta madrugada contra Venezuela como un acto de “agresión armada” bajo “pretextos insostenibles” sin abordar todavía directamente la “captura” del presidente Nicolás Maduro y de su mujer, la primera dama Cilia Flores, que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump.

    Marco Rubio acusa a Maduro de liderar “organización narcoterrorista”

    El secterario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló que Nicolás Maduro “no es el presidente de Venezuela” y calificó a su entorno como un régimen ilegítimo, en medio de la tensión generada por el anuncio del presidente Donald Trump sobre la supuesta captura del mandatario venezolano.

    A través de un reposteo de una publicación de agosto en la red social X, Rubio sostuvo que Maduro sería el líder del denominado “Cartel de los Soles”, al que describió como una “organización narcoterrorista” que se habría apoderado del país, agregando que el gobernante venezolano está acusado de trasladar drogas hacia Estados Unidos.

    Guarequena Gutiérrez valora supuesta captura de Maduro

    La exembajadora de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, se refirió a la supuesta captura del presidente Nicolás Maduro.

    En conversación con 24 Horas, Gutiérrez calificó al gobierno de Maduro como “un régimen terrorista, narcotraficante y violador de derechos humanos”, y sostuvo que Estados Unidos había advertido reiteradamente sobre la posibilidad de una acción de este tipo.

    “Esto no es el final del régimen, pero sí es un hito alcanzado. Vamos a estar satisfechos el día que veamos al presidente Edmundo González con la banda presidencial dentro del territorio venezolano, y a María Corina Machado como su vicepresidenta”, concluyó.

    Festejos de venezolanos en las calles de Santiago

    A esta hora, múltiples venezolanos se aglomeran en distintos puntos de la capital, manifestándose con alegría por la accion estadounidense contra el régimen de Maduro.

    En la comuna de Estación Central, bocinazos y cánticos de “y ya cayó” predominan en las calles.

    Boric expresa preocupación

    Reaparece Diosdado Cabello

    En una intervención transmitida por medios oficiales, el dirigente del oficialismo venezolano y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, reapareció públicamente.

    "Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque. ¿O van ustedes, organismos mundiales, a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, con bombas cayendo en edificios habitados por civiles?”, alegó.

    Las zonas que fueron atacadas

    El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una serie de ataques aéreos ejecutados por Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas, La Guaira, el estado de Miranda y Aragua, en lo que calificó como una “gravísima agresión militar” contra su territorio y población.

    La ofensiva, ocurrida durante la madrugada, fue confirmada de manera indirecta por fuentes de la Casa Blanca citadas por medios estadounidenses, que reconocieron el inicio de una operación militar autorizada por el presidente Donald Trump como medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro.

    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald Trump

