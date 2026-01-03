SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Senadores de la UDI exigen al Gobierno chileno respaldar captura de Maduro por parte de EE.UU.

    El proyecto también plantea que Chile respalde “explícitamente toda acción orientada a poner término a dicha impunidad, incluyendo aquellas destinadas a la captura y juzgamiento de Nicolás Maduro".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Senadores de la UDI exigen respaldo del Gobierno chileno ante la crisis en Venezuela

    El Comité de Senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentó un Proyecto de Acuerdo dirigido al Ejecutivo, en el que solicita que el Estado de Chile adopte una postura “clara, firme y sin ambigüedades” frente al régimen de Nicolás Maduro y la grave crisis política, humanitaria e institucional que afecta a Venezuela.

    En el comunicado de prensa, los senadores señalan que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe “manifestar en nombre del Estado de Chile una condena categórica al régimen de Maduro por la ruptura deliberada del orden democrático, las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos y el colapso institucional que ha empujado a millones de venezolanos a una situación de extrema precariedad y al exilio forzado”.

    La UDI sostiene que estos hechos “constituyen graves crímenes que no pueden ni deben quedar en la impunidad y que deben ser investigados, juzgados y sancionados conforme al derecho internacional”.

    Diego Martin / Aton Chile

    El proyecto también plantea que Chile respalde “explícitamente toda acción orientada a poner término a dicha impunidad, incluyendo aquellas destinadas a la captura y juzgamiento de Nicolás Maduro, en la medida que dichas acciones tengan por objeto restablecer el Estado de Derecho, proteger efectivamente los derechos humanos y abrir paso a una transición democrática real en Venezuela”.

    La iniciativa se produce luego de que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, según informó la fiscal estadounidense Pamela Bondi.

    La operación contó con el respaldo del gobierno del presidente Donald Trump, que destacó la importancia de poner fin al narcotráfico y a la impunidad del régimen venezolano.

    Senadores de la UDI exigen respaldo del Gobierno chileno ante la crisis en Venezuela

    Los senadores de la UDI enfatizan además que la crisis venezolana “no es un problema interno ni aislado, sino una amenaza regional con efectos directos sobre la estabilidad política, social y económica de América Latina”, y demandan que Chile manifieste su preocupación en foros internacionales, especialmente en materia migratoria, cuyos costos sociales, económicos y humanitarios están siendo asumidos por países de la región, incluido Chile.

    Finalmente, la UDI reafirma que “la defensa de la democracia y los derechos humanos no admite dobles estándares ni silencios cómplices”, y advierte que “la pasividad, la ambigüedad o la neutralidad frente a una dictadura que vulnera sistemáticamente los derechos humanos equivale a una forma de complicidad política”. Según los senadores, Chile debe estar “inequívocamente del lado de la democracia, la libertad y los pueblos que luchan por recuperarlas”.

    Presidente de la UDI califica captura de Maduro como “un duro golpe al narcotráfico”

    El presidente de la UDI se refirió a la situación, describiéndola como un hecho de alta relevancia para la región y para la lucha contra el crimen organizado.

    Según Ramírez, “la detención de Nicolás Maduro es un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado. Además, Nicolás Maduro era un usurpador del poder. Él perdió las elecciones, violó la democracia, no respetó la voluntad del pueblo y se mantuvo en el poder”.

    El timonel del partido subrayó que este acontecimiento abre una oportunidad histórica para Venezuela, permitiendo iniciar un proceso de reconstrucción democrática. En sus palabras, dicho proceso debería estar “basado en el respeto a la soberanía popular”, buscando que el país recupere la institucionalidad y el orden democrático que, según Ramírez, fue vulnerado por el régimen de Maduro.

    Senadores de la UDI exigen respaldo del Gobierno chileno ante la crisis en Venezuela

    Ramírez enfatizó que la transición debe permitir que “Venezuela pueda retomar el camino a la democracia y que sea el soberano, el pueblo, el que elija quién es su gobernante”.

    Agregó que corresponde a los propios venezolanos determinar el futuro de su país, subrayando que la elección del liderazgo debe estar libre de presiones externas y basarse en la voluntad popular.

    Finalmente, el presidente de la UDI destacó la importancia de esta oportunidad para que Venezuela avance hacia un proceso inclusivo y legítimo, en el que “sean ellos quienes determinen el futuro de Venezuela”. Con ello, Ramírez vinculó la detención de Maduro no solo a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sino también a la posibilidad de reconstruir un sistema democrático en el país caribeño.

    Diego Martin
