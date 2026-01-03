SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Acción militar de carácter criminal”: Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela

    La declaración surge luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela

    El Partido Comunista de Chile expresó a través de sus redes sociales su rechazo a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola como “criminal” y destacando sus posibles consecuencias para la región.

    En un comunicado publicado en Instagram, la colectividad señaló que “rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno”.

    El texto detalla que se trata de “una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región”.

    Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela PRESIDENCIA VENEZUELA

    La declaración surge luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos. Según la fiscal estadounidense Pamela Bondi, ambos enfrentarán la justicia en tribunales de Estados Unidos.

    El Partido Comunista agregó que “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas asesinadas y con todas sus víctimas”, subrayando su preocupación por los efectos humanitarios y políticos de la operación estadounidense en Venezuela.

    Con esta declaración, el PC se suma a otras voces internacionales que han cuestionado la legalidad y legitimidad de la intervención de EE.UU., enfatizando la necesidad de respetar la soberanía de los países latinoamericanos y la paz regional.

    Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela
    Más sobre:Partido ComunistaNicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpCillia Flores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Congresistas Republicanos y Demócratas se dividen tras anuncio de Trump de captura de Nicolás Maduro

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    Minuto a minuto | Nicolás Maduro es capturado por Estados Unidos: lo último que se sabe

    2.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    3.
    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    4.
    Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

    Reportan bombardeos contra el Cuartel de la Montaña 4F, el mausoleo militar con los restos de Hugo Chávez

    5.
    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Cuál es la Fuerza Delta de Estados Unidos que capturó a Maduro

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional
    Chile

    “Desestabilizó a América Latina”: Kast celebra captura de Nicolás Maduro y llama a coordinación regional

    Martínez (FA) sostiene que “condenar el autoritarismo” de Maduro no puede “justificar la intervención extranjera”

    “Muchos de ellos vuelven a sentir esperanza”: Matthei por acciones militares de EE.UU. en Venezuela

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática
    Negocios

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”
    El Deportivo

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    Los pilotos chilenos tienen un correcto inicio en la primera jornada del Dakar 2026

    Arranca la pretemporada en la U: el primer cara a cara de Paqui Meneghini con la cantera azul contó con Marcelo Díaz

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”
    Cultura y entretención

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela
    Mundo

    Primera ministra de Trinidad y Tobago dice que su país no participó de acciones militares en Venezuela

    “Le dije que básicamente se rindiera”: Trump aborda captura de Maduro y dice que el mandatario “va camino a Nueva York”

    JD Vance tras captura de Maduro: “Es el más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año