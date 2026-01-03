“Acción militar de carácter criminal”: Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela

El Partido Comunista de Chile expresó a través de sus redes sociales su rechazo a la acción militar de Estados Unidos en Venezuela , calificándola como “criminal” y destacando sus posibles consecuencias para la región.

En un comunicado publicado en Instagram, la colectividad señaló que “rechaza y condena enérgicamente la criminal agresión del gobierno de los Estados Unidos, ordenada por Donald Trump, en contra de Venezuela y su gobierno”.

El texto detalla que se trata de “una acción militar de carácter criminal que afecta directamente a todas las naciones de nuestro continente y que tendrá consecuencias gravísimas para la paz y la estabilidad de la región”.

Partido Comunista de Chile condena agresión de EE.UU. contra Venezuela PRESIDENCIA VENEZUELA

La declaración surge luego de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, imputados en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas y dispositivos destructivos. Según la fiscal estadounidense Pamela Bondi, ambos enfrentarán la justicia en tribunales de Estados Unidos.

El Partido Comunista agregó que “expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, con las familias de las personas asesinadas y con todas sus víctimas”, subrayando su preocupación por los efectos humanitarios y políticos de la operación estadounidense en Venezuela.

Con esta declaración, el PC se suma a otras voces internacionales que han cuestionado la legalidad y legitimidad de la intervención de EE.UU., enfatizando la necesidad de respetar la soberanía de los países latinoamericanos y la paz regional.