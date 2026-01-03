Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

La afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses generó este sábado una inmediata ola de reacciones internacionales, en medio de una escalada militar en Caracas y otras zonas del país, y sin confirmación oficial por parte del gobierno venezolano sobre el paradero del mandatario.

El anuncio de Trump —realizado a través de Truth Social— se produce en un contexto de ataques militares estadounidenses en territorio venezolano.

Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó la “profunda preocupación” de su gobierno por las explosiones registradas durante la madrugada en Caracas y otras localidades, las que el Ejecutivo venezolano atribuyó a una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos.

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, señaló Petro en un comunicado difundido a través de su cuenta de X.

Previamente, el mandatario había advertido que Caracas estaba siendo bombardeada y llamó a que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU se reúnan “de inmediato” para abordar la situación.

En Argentina, el presidente Javier Milei publicó un escueto mensaje en la red social X tras conocerse el anuncio de Trump. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió el mandatario, en un mensaje interpretado como un respaldo político implícito al escenario descrito por Washington.

Desde Caracas, en tanto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió al presidente estadounidense una “prueba de vida inmediata”.

“Ante esta brutal situación y ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama”, afirmó, responsabilizando a Estados Unidos de una agresión motivada —según dijo— por su “voracidad energética”.

Rodríguez sostuvo además que Maduro había advertido previamente al país sobre la posibilidad de una ofensiva de esta naturaleza y que ordenó la activación de todos los planes de defensa nacional. “El presidente fue muy claro con el pueblo de Venezuela: pueblo a la calle, milicia activada y órdenes claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, señaló.