SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    La afirmación del presidente de Estados Unidos, difundida en su cuenta de Truth Social, provocó llamados de alerta en la región en medio de ataques militares en Venezuela. Desde el gobierno venezolano aseguraron desconocer el paradero del mandatario, exigiendo una “prueba de vida” a Washington.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la supuesta captura y expulsión de Nicolás Maduro de Venezuela por parte de fuerzas estadounidenses generó este sábado una inmediata ola de reacciones internacionales, en medio de una escalada militar en Caracas y otras zonas del país, y sin confirmación oficial por parte del gobierno venezolano sobre el paradero del mandatario.

    El anuncio de Trump —realizado a través de Truth Social— se produce en un contexto de ataques militares estadounidenses en territorio venezolano.

    Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó la “profunda preocupación” de su gobierno por las explosiones registradas durante la madrugada en Caracas y otras localidades, las que el Ejecutivo venezolano atribuyó a una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos.

    “El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región”, señaló Petro en un comunicado difundido a través de su cuenta de X.

    Previamente, el mandatario había advertido que Caracas estaba siendo bombardeada y llamó a que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU se reúnan “de inmediato” para abordar la situación.

    En Argentina, el presidente Javier Milei publicó un escueto mensaje en la red social X tras conocerse el anuncio de Trump. “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió el mandatario, en un mensaje interpretado como un respaldo político implícito al escenario descrito por Washington.

    Desde Caracas, en tanto, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió al presidente estadounidense una “prueba de vida inmediata”.

    Ante esta brutal situación y ataque, desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama”, afirmó, responsabilizando a Estados Unidos de una agresión motivada —según dijo— por su “voracidad energética”.

    Rodríguez sostuvo además que Maduro había advertido previamente al país sobre la posibilidad de una ofensiva de esta naturaleza y que ordenó la activación de todos los planes de defensa nacional. “El presidente fue muy claro con el pueblo de Venezuela: pueblo a la calle, milicia activada y órdenes claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, señaló.

    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEE.UU.CaracasGustavo PetroJavier MileiDelcy Rodríguez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vladimir Padrino López habla de “criminal agresión militar” de EE.UU. a Venezuela y no se refiere a presunta captura de Maduro

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    La minería chilena en 2026: Altos precios reimpulsarían la inversión, aunque con riesgos

    Lo más leído

    1.
    Trump asegura que Maduro ha sido capturado y expulsado de Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

    Trump asegura que Maduro ha sido capturado y expulsado de Venezuela tras operación militar de Estados Unidos

    2.
    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    3.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    4.
    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiestas de fin de año en turno: trabajar mientras otros celebran
    Chile

    Fiestas de fin de año en turno: trabajar mientras otros celebran

    El plan de Boric para sus últimos 67 días en La Moneda

    Ministra de Salud niega trato preferente en cirugía a su madre y descarta renuncia

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre
    Negocios

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Los seis proyectos que deberán analizar las comisiones económicas del Congreso antes del receso legislativo

    Bajo Imacec de 1,2% en noviembre complica la proyección de PIB 2025 de Hacienda

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana
    Tendencias

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Pablo Lemoine: “Chile va a postular al Mundial de Rugby con Argentina, Brasil y Uruguay”
    El Deportivo

    Pablo Lemoine: “Chile va a postular al Mundial de Rugby con Argentina, Brasil y Uruguay”

    Millonarios premios y siete chilenos en competencia: las novedades que trae la nueva edición del Dakar

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano
    Cultura y entretención

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Los años más salvajes de Charly García en un nuevo libro: “Se recuerda más el salto a la pileta que los discos”

    Crítica de discos: Cris MJ es cliché, Stranger Things pudo tener mejor final y Motörhead ruge en vivo

    Vladimir Padrino López habla de “criminal agresión militar” de EE.UU. a Venezuela y no se refiere a presunta captura de Maduro
    Mundo

    Vladimir Padrino López habla de “criminal agresión militar” de EE.UU. a Venezuela y no se refiere a presunta captura de Maduro

    Las reacciones internacionales tras el anuncio de Trump sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro

    Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda: los lugares en que Venezuela denunció ataques de Estados Unidos

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año