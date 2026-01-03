SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Reportan explosiones en Caracas y el gobierno de Maduro denuncia una "agresión militar" de EE.UU.

    Algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad. La primera explosión se registró aproximadamente a la 1:50 a. m. hora local.

    Cristina Cifuentes 
    Cristina Cifuentes
    Imagen del 25 de noviembre de 2025 del presidente venezolano, Nicolás Maduro (frente), hablando durante la Gran Marcha de las Banderas y de la Espada Bicentenaria, en el Paseo Los Próceres, en Caracas, Venezuela. Foto: Archivo [e]MARCOS SALGADO

    El gobierno de Venezuela denunció este sábado una “agresión militar” de Estados Unidos después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras partes del país.

    Funcionarios estadounidenses dijeron a la cadena CBS, que el Presidente Trump ordenó ataques a sitios dentro de Venezuela, incluidas instalaciones militares, mientras la administración intensificaba el sábado temprano su campaña contra el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro.

    Según CNN, un video obtenido y verificado por la cadena mostraba humo y explosiones en Caracas. El humo parecía provenir de las inmediaciones del Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa de Venezuela.

    Algunas zonas de la ciudad se quedaron sin electricidad. La primera explosión se registró aproximadamente a la 1:50 a. m. hora local.

    La causa de las explosiones no está clara, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido repetidamente que Estados Unidos se estaba preparando para tomar nuevas medidas contra supuestas redes de narcotráfico en Venezuela y que los ataques en tierra comenzarán “pronto”.

    El gobierno de Venezuela condenó lo que calificó como una “muy grave agresión militar” por parte de Estados Unidos contra varias partes del país después de que se reportaran explosiones en la capital Caracas y otros lugares la madrugada del sábado.

    En un comunicado, el gobierno acusó a Estados Unidos de realizar un ataque contra Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

    Maduro firmó el estado de emergencia y ordenó que todos los planes de defensa nacional se implementen “en el momento apropiado y bajo las circunstancias apropiadas”, se lee en un comunicado del gobierno.

    También llamó a las fuerzas sociales y políticas de Venezuela a movilizarse y defender el país.

    El comunicado indicó que Venezuela también presentará denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de la ONU y otros organismos internacionales, exigiendo la condena de Estados Unidos.

    Los ataques se producen tras meses de aumento de la presencia militar estadounidense en la región, con el portaaviones USS Gerald R. Ford y numerosos otros buques de guerra estacionados en el Caribe.

    En las últimas semanas, Estados Unidos ha confiscado dos petroleros frente a las costas de Venezuela, ha lanzado ataques mortales contra más de 30 barcos que, según el gobierno, transportaban drogas, y ha atacado lo que el presidente Trump llamó “la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”.

    El gobierno de Trump ha acusado a Maduro de narcotráfico y de colaborar con bandas designadas como organizaciones terroristas, algo que Maduro niega. En Nochebuena, Trump se negó a revelar cuál era su objetivo, pero advirtió que si Maduro “se pone duro, será la última vez que pueda hacerlo”.

    Maduro dijo que está abierto a dialogar con Estados Unidos sobre temas de narcotráfico, petróleo y migración “donde quieran y cuando quieran”.

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago
    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: "Me gustaría dejar algo de eso"
    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: "Me gustaría dejar algo de eso"

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Reportan explosiones en Caracas y el gobierno de Maduro denuncia una "agresión militar" de EE.UU.
    Reportan explosiones en Caracas y el gobierno de Maduro denuncia una "agresión militar" de EE.UU.

    Regenerar la piel desde dentro
    Regenerar la piel desde dentro

