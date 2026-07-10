PDI allana seis viviendas por presunta red de pornografía infantil en Colegio Marista de Rancagua

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó la tarde de este viernes seis viviendas en la Región de O’Higgins, en el marco de la investigación por una presunta red de pornografía infantil que involucraría a estudiantes del Colegio Marista de Rancagua.

Las diligencias fueron realizadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisexme) de Rancagua, por instrucción de la Fiscalía, luego de que este jueves se conociera la denuncia realizada por alumnas de de tercero y cuarto medio del establecimiento, quienes acusaron a través de un comunicado en redes sociales la existencia de una red integrada por estudiantes que habría almacenado y compartido material íntimo de menores de edad.

Según antecedentes recabados por La Tercera, la presunta red habría funcionado durante al menos dos años mediante el almacenamiento y distribución de videos y fotografías de alumnas menores de edad, material que era compartido entre distintos estudiantes a través de una carpeta en Google Drive.

Respecto de los procedimientos realizados este viernes, el subprefecto Pablo Guzmán, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Rancagua, explicó que “bajo la dirección del Ministerio Público, se está llevando a cabo una investigación por el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil, por lo que el día de hoy, en horas de la tarde, se procedió a la irrupción de seis domicilios, donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia”.

El oficial agregó que las diligencias continúan en desarrollo y que los antecedentes recopilados serán analizados durante las próximas semanas.

Por su parte, el fiscal regional (s) de O’Higgins, Pablo Muñoz, detalló que los procedimientos permitieron reunir evidencia relevante para la investigación.

En ese sentido, señaló que “el día de hoy se han realizado múltiples diligencias, en las cuales hemos logrado incautar una serie de aparatos tecnológicos, teléfonos, computadores, tablets, a objeto de ser periciados. Además, todas las víctimas ya han sido contactadas por la Unidad de Víctimas y Testigos, a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos”.

El persecutor añadió que, además de la investigación principal por delitos asociados a pornografía infantil, “también hay una arista distinta que dice relación con la omisión de denuncia, que también está siendo investigada”.

De acuerdo a información recabada por este medio, no se descarta la participación de estudiantes de otros colegios de la región en la presunta organización.

Manifestación de estudiantes

Durante la mañana de este viernes, estudiantes del Colegio Marista de Rancagua, también conocido como Instituto O’Higgins, realizaron una manifestación antes del inicio de la jornada escolar en la plaza ubicada frente al establecimiento.

La movilización luego se trasladó al interior del recinto, donde un grupo de alumnas expresó directamente al rector, Claudio Castillo, su preocupación por la situación y las medidas adoptadas por el colegio. Posteriormente, el cuerpo docente sostuvo una reunión para abordar los hechos y coordinar las acciones a seguir frente a la investigación.

Ayer, la dirección del recinto envió un comunicado a la comunidad educativa, en la cual indicó que tras conocer de la situación, de inmediato activó los protocolos internos y realizó la denuncia a la justicia, junto con el inicio de una investigación interna.

En este marco, el establecimiento valoró el comunicado emitido por las alumnas, al afirmar que comparten “plenamente” su “preocupación por la seguridad e integridad de sus compañeras”.