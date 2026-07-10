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    Tras denuncia de alumnas: Colegio Marista de Rancagua confirma investigación por presunta red de pornografía infantil en el recinto

    Según afirman las denunciantes, serían compañeros de las propias víctimas quienes comercializaban material audiovisual y fotografías íntimas de las menores.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Colegio Marista de Rancagua.

    Esta jornada, alumnas de tercero y cuarto medio del Colegio Marista de Rancagua denunciaron, a través de un comunicado, la existencia de una presunta red de pornografía infantil al interior del recinto educacional, la cual, aseguran, sería manajeda por alumnos del propio establecimiento.

    Según afirman, los involucrados -compañeros de las propias víctimas- “operaban mediante la venta de material visual de alumnas menores de edad, exponiendo y vulnerando su intimidad en el ámbito sexual, además de difundir fotografías íntimas de ellas”.

    Tras manifestar su “repudio total” a esta situación, las denunciantes exigieron a las autoridades adoptar “medidas concretas” frente al hecho, iniciando una investigación seria y respetando el debido proceso, para que los responsables “asuman las consecuencias”. Asimismo, manifestaron su preocupación de que los involucrados “continúen presentes en los mismos patios y salas que muchas de las víctimas”.

    Horas más tarde, desde la dirección del propio Colegio Marista de Rancagua enviaron un comunicado a la comunidad educativa, en la cual indicaron que el establecimiento se encuentra investigando el hecho, que -aseguran- fue además denunciado al Ministerio Público y a la Superintendencia de Educación.

    En este marco, valoraron el comunicado emitido por las alumnas, al afirmar que desde el colegio comparten “plenamente” su “preocupación por la seguridad e integridad de sus compañeras”.

    “Ninguna forma de vulneración a la dignidad o la intimidad de un integrante de nuestra comunidad —particularmente de nuestras niñas y jóvenes— tiene cabida en un colegio que se define, desde su identidad marista, por el cuidado y la protección de cada persona”, indicaron en el comunicado firmado por el rector Claudio Castillo.

    Asimismo, señalaron que desde que el colegio se enteró del hecho, activaron de inmediato los protocolos internos y realizaron la denuncia a la justicia y a las autoridades educativas.

    Respecto de la preocupación expresada por las alumnas de compartir espacios con los presuntos involucrados, desde el Colegio Marista de Rancagua indicaron que “el colegio ha adoptado —y continuará adoptando— las medidas de resguardo que cada situación amerite, conforme a nuestro Reglamento de Convivencia Escolar, mientras el debido proceso continúa su curso”.

    Asimismo, relevaron que no pueden entregar mayores detalles de los hechos por estar involucrados menores de edad. “Esta reserva no es sinónimo de inacción: es, por el contrario, una exigencia del debido proceso y de la protección de todas las personas menores de edad involucradas, exigencia que nuestro colegio respeta rigurosamente y que la propia ley nos impone”, sostienen.

    En este sentido, destacaron que el reglamento de convivencia interno contempla medidas disciplinarias “severas” para “faltas de esta naturaleza y gravedad”, las que, afirmaron, se aplicarán una vez concluido el proceso correspondiente.

    Más sobre:NacionalEducaciónColegio Marista de Rancaguapornografía infantildenuncia

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