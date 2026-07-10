Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga

Bajo el frío y la lluvia en Chillán se disputó el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa de la Liga entre Ñublense y O’Higgins, un encuentro entre dos equipos que están teniendo un muy buen año. Es por ello que no extrañó que el trámite fuese muy cerrado. Sin embargo, gracias a un error sobre el final, los Diablos Rojos se impusieron por 2-1.

Ambos elencos mostraron sus propuestas en el césped del Nelson Oyarzún, alternando llegadas. A los 11′, Martín Sarrafiore estuvo cerca de abrir la cuenta, pero el balón se fue desviado por poco.

A los 24′, Ignacio Tapia casi anota el 1-0 para el local, pero el balón se desvió en la defensa y se fue al córner. Justamente, tras ese lanzamiento de esquina al minuto siguiente, Manuel Rivera remató al vertical. El rebote le quedó a Pablo Calderón, quien batió a Omar Carabalí, con un remate bajo.

Luego de la apertura del marcador, los rancagüinos se fueron en demanda del arco rival, exigiendo a Nicola Pérez, quien respondió de buena manera a un remate de Francisco González y a un cabezazo de Arnaldo Castillo. En tanto, los dirigidos de Juan José Ribera apostaron a los espacios que podían quedar tras el afán ofensivo del equipo de Lucas Bovaglio.

Sin embargo, los celestes fueron más contundentes y llegaron al empate en el minuto 37. Una notable pantalla de Sarrafiore le permitió a Bastián Yáñez aprovechar una habilitación de Luis Pavez para rematar cruzado y batir al buen arquero del anfitrión.

Con el 1-1, el local tuvo que salir un poco más y también quedó expuesto al contraataque. A los 40′, Pérez estuvo notable para contener un disparo de distancia de González.

Un error y un gol

Mientras se intensificaban las precipitaciones, la pierna fuerte se fue multiplicando. A los 69′, Lorenzo Reyes, quien ingresó en el entretiempo, recibió la segunda tarjeta amarilla por golpear con el hombro a Luis Pavez. Sin embargo, tras consultar con el VAR, el juez Matías Assadi le retiró la amonestación por considerar que el impacto sin intención.

Los minutos finales amagaron emociones, pero en definitiva las opciones de desnivelar terminaron siendo escasas. Sin embargo, cuando se jugaba el sexto minuto de adición, un mal rechazo de Felipe Faúndez fue capturado por Ignacio Jeraldino, quien no perdonó y puso el 2-1, desatando la alegría de los fanáticos locales.

La revancha se jugará este domingo, a las 20.00, en Rancagua. De ahí saldrá el rival de Coquimbo Unido o Unión La Calera, que se enfrentarán ese mismo día en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero a las 15.00. En la ida, los piratas se impusieron por 1-0.