SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga

    Con un tanto de Ignacio Jeraldino en el tiempo de adición, los Diablos Rojos vencieron 2-1 y llegan con la primera opción de llegar a la definición del certamen. El domingo se juega la revancha en Rancagua.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Ñublense y O'Higgins jugaron un disputado duelo bajo la lluvia de Chillán. Foto: Photosport.

    Bajo el frío y la lluvia en Chillán se disputó el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa de la Liga entre Ñublense y O’Higgins, un encuentro entre dos equipos que están teniendo un muy buen año. Es por ello que no extrañó que el trámite fuese muy cerrado. Sin embargo, gracias a un error sobre el final, los Diablos Rojos se impusieron por 2-1.

    Ambos elencos mostraron sus propuestas en el césped del Nelson Oyarzún, alternando llegadas. A los 11′, Martín Sarrafiore estuvo cerca de abrir la cuenta, pero el balón se fue desviado por poco.

    A los 24′, Ignacio Tapia casi anota el 1-0 para el local, pero el balón se desvió en la defensa y se fue al córner. Justamente, tras ese lanzamiento de esquina al minuto siguiente, Manuel Rivera remató al vertical. El rebote le quedó a Pablo Calderón, quien batió a Omar Carabalí, con un remate bajo.

    Luego de la apertura del marcador, los rancagüinos se fueron en demanda del arco rival, exigiendo a Nicola Pérez, quien respondió de buena manera a un remate de Francisco González y a un cabezazo de Arnaldo Castillo. En tanto, los dirigidos de Juan José Ribera apostaron a los espacios que podían quedar tras el afán ofensivo del equipo de Lucas Bovaglio.

    Sin embargo, los celestes fueron más contundentes y llegaron al empate en el minuto 37. Una notable pantalla de Sarrafiore le permitió a Bastián Yáñez aprovechar una habilitación de Luis Pavez para rematar cruzado y batir al buen arquero del anfitrión.

    Con el 1-1, el local tuvo que salir un poco más y también quedó expuesto al contraataque. A los 40′, Pérez estuvo notable para contener un disparo de distancia de González.

    Un error y un gol

    Mientras se intensificaban las precipitaciones, la pierna fuerte se fue multiplicando. A los 69′, Lorenzo Reyes, quien ingresó en el entretiempo, recibió la segunda tarjeta amarilla por golpear con el hombro a Luis Pavez. Sin embargo, tras consultar con el VAR, el juez Matías Assadi le retiró la amonestación por considerar que el impacto sin intención.

    Los minutos finales amagaron emociones, pero en definitiva las opciones de desnivelar terminaron siendo escasas. Sin embargo, cuando se jugaba el sexto minuto de adición, un mal rechazo de Felipe Faúndez fue capturado por Ignacio Jeraldino, quien no perdonó y puso el 2-1, desatando la alegría de los fanáticos locales.

    La revancha se jugará este domingo, a las 20.00, en Rancagua. De ahí saldrá el rival de Coquimbo Unido o Unión La Calera, que se enfrentarán ese mismo día en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero a las 15.00. En la ida, los piratas se impusieron por 1-0.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaO'HigginsÑublensePablo CalderónBastián Yáñez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM

    Manuel José Ossandón (RN): “Hay que mandarle un mensaje al Presidente Kast, que sea más duro”

    Tras denuncia de alumnas: Colegio Marista de Rancagua confirma investigación por presunta red de pornografía infantil en el recinto

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales

    Republicanos y RN se desmarcan del gobierno y no apoyan ley de reparación por violencia “intercultural y territorial”

    Oposición intenta dar señal de unidad y ratifica que irá al TC por megarreforma

    Lo más leído

    1.
    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    Argentina contra los más fáciles, Noruega ante los más fuertes: la ruta de los cuartofinalistas en el Mundial según la FIFA

    2.
    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    Fuera de una eventual semifinal ante Argentina: el severo castigo de la FIFA a defensor de Inglaterra expulsado ante México

    3.
    Preocupación en Francia por duelo ante Marruecos: París decreta toque de queda y 20 mil policías para evitar disturbios

    Preocupación en Francia por duelo ante Marruecos: París decreta toque de queda y 20 mil policías para evitar disturbios

    4.
    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial

    Talentos europeos, escala en Chile y una cuenta por cobrar a Yamal: la ruta de Marruecos para brillar en el Mundial

    5.
    El gran candidato está imparable: Francia saca del camino a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

    El gran candidato está imparable: Francia saca del camino a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

    6.
    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM
    Chile

    Contaminación no cede en Santiago: nueva alerta ambiental para este viernes 10 de julio en la RM

    Manuel José Ossandón (RN): “Hay que mandarle un mensaje al Presidente Kast, que sea más duro”

    Tras denuncia de alumnas: Colegio Marista de Rancagua confirma investigación por presunta red de pornografía infantil en el recinto

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales
    Negocios

    Cencosud gana antigua disputa contra exejecutivo por arriendo de locales

    Servicio de Impuestos Internos emite oficio y alista nueva resolución para cobro de IVA a casinos online

    Gran empresariado valora nueva fórmula para la invariabilidad, pero considera como acotado los 10 años para montos menores

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Ñublense derrota en el último minuto a O’Higgins y se ilusiona con la final de la Copa de la Liga

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán
    Mundo

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa