Incendio forestal en el sur de España deja al menos 12 muertos

Incendio forestal en Los Gallardos cerca de Almería, sur de España. Imagen @E112Andalucia en X.

Un incendio forestal que se declaró este jueves cerca de Almería, en Andalucía, sur de España, dejó al menos 12 muertos, algunos de ellos encontrados en sus automóviles, informaron las autoridades locales.

“La cifra de personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 12, al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio”, señaló durante la noche el gobierno regional de Andalucía en un comunicado.

Como consignó DW, inicialmente se habían reportado solo seis decesos en un poblado de Bédar, con algunas de las víctimas halladas en vehículos, según confirmó en ese momento la dirección de emergencia de Los Gallardos.

De acuerdo a las autoridades locales, la jornada estuvo marcada por el rápido avance de las llamas, los desalojos y la amenaza sobre numerosas viviendas del Levante almeriense .

⚫️ÚLTIMA HORA | Se elevan a doce las personas fallecidas en #IFLosGallardos en Almería



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Unos 150 bomberos y cinco camiones cisterna fueron movilizados durante la noche del jueves al viernes para combatir el incendio, precisaron las autoridades.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia. Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local.

“Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves” , precisó la administración regional de Andalucía.

Además, cerca de 50 personas están alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por el siniestro .

El incendio comenzó durante la tarde de este jueves en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y se propagó con rapidez por una zona forestal próxima a numerosas viviendas. Su evolución complicó los trabajos de extinción y obligó a movilizar un amplio dispositivo de emergencia.

Según EFE, algunos testigos dijeron que el fuego pudo iniciarse tras la caída de una línea eléctrica, que habría prendido la vegetación seca antes de extenderse rápidamente por el bosque circundante.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa, pero el incendio se produce mientras España atraviesa una ola de calor, con partes de Andalucía bajo avisos meteorológicos naranja -el segundo nivel más alto en el país- debido a las altas temperaturas.