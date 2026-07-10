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    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”

    El atacante valora la clasificación del combinado ibérico a la ronda de los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Lamine Yamal lanza desafiante mensaje a Francia y ningunea a Argentina: “Si le tienen que temer a alguien, es a nosotros”. Bai Xuefei

    España está en las semifinales del Mundial. Luego de vencer a Bélgica (2-1), Lamine Yamal valoró el resultado de su equipo. “Estamos muy contentos, era muy importante el partido de hoy y no pensar en el siguiente, porque ha sido muy complicado. Estoy contento por el pase y sobre mi partido, pues no sé, me he encontrado bien”, señaló.

    Consultado por su escasa capacidad goleadora en el torneo (anotó uno, ante Arabia Saudita), el extremo restó importancia y puso el foco en el rendimiento colectivo. “No me frustra. Gané la Eurocopa haciendo un gol. Mientras gane el Mundial no habrá nadie que me diga: ‘no marcaste gol’. Hemos ganado y ya. Mientras vayamos pasando estaré contento y lo más importante es el equipo pasando de ronda”, afirmó.

    Yamal y Courtois en los cuartos de final del Mundial. Foto: FIFA

    Sobre el cruce de semifinales ante Francia, Yamal comentó que era un partido que generaba expectativa antes del certamen. “Con muchas ganas. Yo creo que desde que ha empezado el Mundial, todo el mundo espera este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial, pero sin ningún miedo. Si hay alguien que puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, comentó.

    El jugador también indicó que sigue recuperando su mejor nivel tras la lesión que sufrió en el Barcelona. “Me voy notando cada vez mejor. Con cada semana estaré mejor”, dijo.

    También habló del planteamiento que tendrá el conjunto de Didier Deschamps. “Espero a un equipo que va a venir por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no haya una selección que nos juegue al uno contra uno en todo el campo. Todos sabemos que Francia es un equipo con mucha calidad arriba y abajo es un equipo muy físico. Nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón”, explicó.

    Finalmente, el atacante del Barcelona sorprendió con una valoración sobre el nivel de España y Francia en el Mundial, poniendo a ambas selecciones como las mejores y olvidando al resto de las que siguen en carrera, como Argentina, Noruega e Inglaterra. “Si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros. Somos los que les hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial”, cerro.

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