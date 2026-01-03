SUSCRÍBETE POR $1100
    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela

    El presidente estadounidense reveló que la vicepresidenta venezolana habría ofrecido al secretario de Estado, Marco Rubio, hacer "lo que ustedes necesiten" respecto a la administración de Venezuela tras la captura de Maduro.

    Joaquín Barrientos 
    Joaquín Barrientos
    29/5/2017

    Luego de señalar desde Mar-a-Lago que el gobierno de Venezuela, tras la captura del líder Nicolás Maduro, sería definido por el gobierno de los Estados Unidos, tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado Marco Rubio detallaron ciertas nociones de la posible próxima administración.

    Precisamente tras la captura de Maduro, la siguiente en la línea de sucesión de cargos sería la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

    Y así también lo resaltó Trump frente a las consultas de los medios sobre el futuro del gobierno venezolano.

    “Hay una vicepresidente que fue asignada por Maduro, que en este momento es la vicepresidente y ella fue juramentada como vicepresidente. Tuvo una larga conversación con Marco y dijo, hacemos lo que ustedes necesiten. Creo que ella tuvo mucha gracia en esto, pero no tiene opción“, enfatizó al respecto Trump a la prensa en Florida.

    Volviendo a descartar que se retirarían de Venezuela, Trump explicó: “Vamos a manejarlo de manera profesional, apropiada con las mayores compañías de petróleo, invirtiendo miles de millones de dólares, usando ese dinero en Venezuela. El mayor beneficiario será el pueblo venezolano”.

    Por otro lado, consultado respecto a la posibilidad de que la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, pueda administrar Venezuela, Trump señaló que “carece del respeto” para esa posición.

    Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario“, señaló sobre las opciones de Machado.

