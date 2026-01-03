SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    “Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”, dijo el secretario de Estado, Marcos Rubio.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Sebastián Yeza
    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Evan Vucci

    Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación liderada por Estados Unidos, el gobierno norteamericano centró su atención en la situación política y social de Cuba.

    Durante un punto de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evaluó la situación en la isla caribeña y advirtió sobre las dificultades que enfrenta la población.

    “Las cosas no van muy bien en este momento, el sistema no ha sido bueno. La gente de allá ha sufrido por mucho tiempo y creo que Cuba será algo de lo que hablaremos más adelante, porque es un Estado fallido, muy fracasado”, sostuvo Trump.

    El mandatario agregó que su país busca “ayudar a la gente de allá y también ayudar a la gente que fue expulsada y que vive ahora en nuestro país”.

    Advertencia de Rubio

    Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó las declaraciones del presidente y lanzó duras críticas hacia el gobierno cubano. “Cuando el Presidente habla, tómenlo en serio”, señaló Rubio, añadiendo que “Cuba es un desastre, en este momento, es operado por hombres seniles e incompetentes, quizás no seniles, pero sí incompetentes. No tienen ninguna clase de fortaleza”.

    El secretario concluyó su intervención advirtiendo: “Si yo estuviera en el gobierno de La Habana, estaría preocupado”.

    En contraste, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la intervención estadounidense en Venezuela como “un criminal ataque”, reafirmando la postura de su gobierno frente a la operación que culminó con la captura de Maduro y Flores, considerada por Estados Unidos como un paso clave para poner fin a la impunidad del régimen venezolano.

    La captura de Maduro se produjo tras meses de presión militar estadounidense en la región y se enmarca en imputaciones presentadas por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros cargos vinculados a armas.

    La situación ha generado una fuerte reacción internacional y coloca a Cuba nuevamente en el centro del debate geopolítico regional.

