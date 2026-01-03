SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que "sienta un precedente extremadamente peligroso"

    El presidente también advirtió sobre la amenaza que implica el control externo unilateral de recursos estratégicos: "Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso” Diego Martin

    El Presidente de Chile, Gabriel Boric, se refirió este sábado a la operación de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una acción calificada como histórica por Washington y que se enmarca en investigaciones por narcoterrorismo y delitos asociados al tráfico de drogas.

    Durante un punto de prensa, el mandatario chileno expresó su preocupación por la intervención estadounidense y destacó los riesgos que este tipo de acciones representa para la región.

    “Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela”, afirmó Boric, agregando que “un estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país, y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política”.

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    El jefe de Estado chileno advirtió sobre el precedente que esto podría sentar para la estabilidad internacional: “Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia”.

    Boric subrayó la importancia de la soberanía como principio rector de la convivencia internacional: “La soberanía. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”.

    El Presidente también advirtió sobre la amenaza que implica el control externo unilateral de recursos estratégicos: “Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales”.

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    Llamado a las Naciones Unidas

    En ese sentido, Boric hizo un llamado explícito a la comunidad internacional: “La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil, y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas”.

    El mandatario detalló además las medidas adoptadas por su gobierno ante posibles efectos regionales de la operación estadounidense: “Hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado. Y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela”.

    Boric concluyó reafirmando los principios que guían la política exterior de Chile: “Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables. La no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias, y la plena vigencia de derecho internacional”.

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso” Diego Martin
    Más sobre:Gabriel BoricNicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados UnidosCapturaRelaciones Exteriores

