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    Nacional

    Extienden alerta ambiental para este domingo en la Región Metropolitana

    Autoridades mantuvieron la medida preventiva ante el aumento de contaminantes en la cuenca capitalina y reiteraron la prohibición de calefactores a leña y quemas agrícolas en toda la región.

    Por 
    Roberto Martínez
    Vista aérea de la contaminación que afecta la Región Metropolitana. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana extendió la alerta ambiental -decretada este sábado en la RM- para este domingo 24 de mayo en Santiago, debido a las malas condiciones atmosféricas y en la calidad del aire que se prevé en la capital del país.

    La medida fue adoptada tras recomendación de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Medio Ambiente de la RM con el fin de resguardar la salud de la población.

    En términos meteorológicos, este sábado 23 de mayo, se observó régimen anticiclónico y vaguada en altura. Respecto de la calidad del aire, la estación de La Florida mantiene niveles de alerta ambiental por MP2.5, desde las 18.00 horas del viernes, condición que se extendió durante toda la jornada.

    El resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, estuvieron en el rango de regular y bueno.

    Hasta la fecha, en la RM se registran cinco alertas ambientales constatadas.

    Para este domingo 24 de mayo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé un régimen anticiclónico en superficie y vaguada en altura, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM. Se esperan temperaturas entre 4°C y 13°C.

    Debido a lo anterior, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la región, medida que será fiscalizada por los equipos de la seremi en conjunto con los municipios y Carabineros.

    Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

    Por último, al ser fin de semana, la restricción vehicular no rige en la capital.

    Más sobre:Alerta ambientalRegión MetropolitanaCalidad del aireDirección Meteorológica de ChileDMCMedio Ambiente

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