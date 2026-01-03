El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen en su red social Truth Social en la que se observa al presidente venezolano Nicolás Maduro detenido a bordo de una nave militar, en lo que sería su traslado para enfrentar a la justicia estadounidense.

La imagen fue acompañada por el texto: “Nicolás Maduro on board on the USS IWO JIMA”, sin entregar mayores detalles adicionales sobre el momento o las circunstancias en que fue captada la fotografía.

La publicación se produce en el contexto de los anuncios realizados por autoridades estadounidenses respecto a la situación judicial de Maduro, quien fue imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos que incluyen conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados a armas, según informó previamente la fiscal general Pamela Bondi. Desde el Departamento de Justicia se ha señalado que el mandatario venezolano deberá enfrentar procesos judiciales en tribunales de Estados Unidos.

Donald Trump comparte primera imagen de Nicolás Maduro tras operación militar que derivó en su captura

De acuerdo con lo informado por el propio gobierno estadounidense, la detención de Maduro se habría concretado en el marco de una operación ejecutada fuera de territorio estadounidense, lo que dio paso a su traslado bajo custodia para enfrentar la justicia en Nueva York.

Las autoridades han indicado que se trata de una acción orientada a poner fin a la impunidad del régimen venezolano.

La imagen difundida por Trump se suma a una serie de reacciones políticas tras conocerse la situación de Maduro. En las últimas horas, la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó que el mandatario enfrenta ahora la justicia internacional y llamó a los venezolanos a mantenerse organizados y movilizados ante lo que calificó como un momento decisivo para la transición democrática del país.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha entregado detalles adicionales sobre la fotografía compartida por Trump, mientras se espera información oficial sobre el proceso judicial que enfrentará Maduro en Estados Unidos.