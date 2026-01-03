La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió este 3 de enero un comunicado dirigido a los ciudadanos de Venezuela, en el que celebró la detención de Nicolás Maduro y lo calificó como un paso hacia la justicia internacional por los crímenes cometidos contra el pueblo venezolano y ciudadanos de otras naciones.

En su mensaje, Machado sostuvo que “ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, y afirmó que “llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”.

La dirigente y Premio Nobel recordó la movilización y lucha de los venezolanos en los últimos años, señalando que “hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”.

María Corina Machado llama a los venezolanos a movilizarse tras captura de Nicolás Maduro

Además, instó a reconocer a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”.

Machado hizo un llamado a la acción para quienes se encuentran dentro y fuera de Venezuela, indicando que “los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela”. En el cierre de su mensaje, enfatizó que “VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

El líder opositor venezolano Edmundo González respondió al llamado de movilización emitido por Machado, enfatizando la importancia de estos momentos para la nación: “Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”.

González destacó que el país se encuentra en un punto crítico y que la participación activa de los ciudadanos es clave para avanzar hacia la transición democrática.