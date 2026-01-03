“Enfrentarán la ira de la justicia”: fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

Fiscal de EE.UU. detalla imputaciones contra Nicolás Maduro y su esposa en Nueva York

La fiscal estadounidense Pamela Bondi informó sobre las imputaciones presentadas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, en el Distrito Sur de Nueva York, en el marco de investigaciones por narcotráfico internacional.

Según Bondi, Maduro ha sido acusado de “ conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos ”.

Sobre su esposa, la fiscal no entregó mayores detalles específicos en su declaración.

En sus palabras, Bondi sostuvo que ambos pronto “enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

La fiscal agregó que, en nombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiere “agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”.

El anuncio de Bondi se produce en medio de una causa judicial que involucra al mandatario venezolano y su círculo cercano en investigaciones sobre tráfico internacional de drogas, señalando que las acusaciones incluyen delitos que podrían acarrear severas penas en tribunales de Estados Unidos.