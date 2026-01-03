SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    El general de la Fuerza Aérea Dan Caine entregó mayores detalles de la operación militar en suelo venezolano, en la que se utilizaron fuerzas de todas las ramas del ejército estadounidense y se llegaron a desplegar aviones F-22, F 35, F-18, EA-18 y bombarderos B2.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dan Caine Anadolu

    El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dan Caine, compartió desde Mar-a-Lago mayores detalles respecto a la operación militar que permitió finalmente la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante la madrugada de este sábado.

    Desde la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Caine explicó que “Operación Resolución Absoluta fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planeación, una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar”.

    En detalle, mencionó que se desplegaron fuerzas de soldados, marineros, la Fuerza Aérea y también la cooperación de fuerzas de inteligencia de la CIA, NSA y la NGA.

    Para la extracción de Maduro y su esposa, Caine mencionó que se desplegaron “más de 150 aeronaves que trabajaron en coordinación, todas uniéndose en tiempo y lugar para lograr un efecto y un propósito, para tener una fuerza de interjección al centro de Caracas y mantener el elemento de la sorpresa táctica”.

    Según el general, Estados Unidos se encontraba preparado para abordar a Maduro a mediados de diciembre, pero que estaban “pendientes de una serie de eventos alineados” y de que las condiciones climáticas fueran las adecuadas para la incursión.

    La clave fue escoger la fecha correcta para minimizar el potencial de daño a los civiles y maximizando el elemento de sorpresa, minimizando el daño físico a las personas acusadas para que puedan ser traídas a la justicia”, detalló.

    Capturaron a Maduro a las dos de la mañana

    “Durante la noche, se lanzaron aeronaves de 20 bases diferentes en tierra y en alta mar bajo el hemisferio occidente. Y más de 150 aeronaves, bombarderos de reconocimiento y también helicópteros estaban en el aire. Miles de horas de experiencia estaban en el aire”, agregó sobre el despliegue.

    Para la Operación Resolución Absoluta participaron se utilizaron aviones F-22, F 35, F-18, EA-18 y bombarderos B2.

    “Cuando llegó la noche a Caracas comenzó la operación de desmantelar e inhabilitar el sistema de aerodefensa de Venezuela, también con las armas para asegurar el paso de los helicópteros de manera segura. La meta de nuestro componente aéreo fue y siempre será proteger a los helicópteros y las fuerzas terrestres y lograr que lleguen a su objetivo y que regresen a casa”, explicó Caine.

    “A medida que la fuerza de helicópteros entró al objetivo a la una de la mañana, hora del este, dos de la mañana hora de Caracas, y las fuerzas de aprehensión llegaron al lugar donde estaba Maduro, con disciplina y precisión lograron aislar el área para asegurar la seguridad de nuestras fuerzas terrestres mientras capturaban a las personas acusadas”, detalló.

    Durante la acción militar resultó impactada una aeronave estadounidense, pero habría logrado mantener la autonomía de vuelo.

    Tras ello, Caine menciona que Maduro y su esposa se habrían finalmente rendido.

    “Hubo varias fuerzas de retiro mientras todos estaban vigilados. Estas fuerzas exitosamente se filtraron y regresaron a sus bases de despegue y las fuerzas estaban a las 3:29 sobre el agua, hora del este, con las personas acusadas. Y ambos, Maduro y su esposa, embarcaron en el USS Iwo Jima”, concluyó sobre la operación.

    Lee también:

    Más sobre:Operación Resolución AbsolutaEstados UnidosDan CaineNicolás MaduroVenezuelaFuerza AéreaCaptura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela

    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    Policía investiga homicidio de mujer ocurrido este sábado en Cartagena

    Lo más leído

    1.
    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro y “primera combatiente” del régimen venezolano

    2.
    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    Quién es Delcy Rodríguez, la primera autoridad en la línea de sucesión al mando de Maduro

    3.
    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    Diosdado Cabello tras ofensiva de Estados Unidos a Venezuela: “Concretaron un ataque artero y vil”

    4.
    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro
    Chile

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro
    Negocios

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus
    El Deportivo

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    Gracias a un inspirado Declan Rice: Arsenal aguanta un triunfo clave ante Bournemouth y estira su ventaja en la cima

    Turboman está de vuelta: Eduardo Vargas se presentará este lunes en la pretemporada de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela
    Mundo

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela

    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año