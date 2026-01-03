Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dan Caine

El general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Dan Caine, compartió desde Mar-a-Lago mayores detalles respecto a la operación militar que permitió finalmente la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante la madrugada de este sábado.

Desde la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago, Caine explicó que “Operación Resolución Absoluta fue conducida y realizada durante las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de planeación, una operación que solamente las fuerzas militares de Estados Unidos pueden realizar”.

En detalle, mencionó que se desplegaron fuerzas de soldados, marineros, la Fuerza Aérea y también la cooperación de fuerzas de inteligencia de la CIA, NSA y la NGA.

Para la extracción de Maduro y su esposa, Caine mencionó que se desplegaron “más de 150 aeronaves que trabajaron en coordinación, todas uniéndose en tiempo y lugar para lograr un efecto y un propósito, para tener una fuerza de interjección al centro de Caracas y mantener el elemento de la sorpresa táctica”.

Según el general, Estados Unidos se encontraba preparado para abordar a Maduro a mediados de diciembre, pero que estaban “pendientes de una serie de eventos alineados” y de que las condiciones climáticas fueran las adecuadas para la incursión.

“La clave fue escoger la fecha correcta para minimizar el potencial de daño a los civiles y maximizando el elemento de sorpresa, minimizando el daño físico a las personas acusadas para que puedan ser traídas a la justicia”, detalló.

Capturaron a Maduro a las dos de la mañana

“Durante la noche, se lanzaron aeronaves de 20 bases diferentes en tierra y en alta mar bajo el hemisferio occidente. Y más de 150 aeronaves, bombarderos de reconocimiento y también helicópteros estaban en el aire . Miles de horas de experiencia estaban en el aire”, agregó sobre el despliegue.

Para la Operación Resolución Absoluta participaron se utilizaron aviones F-22, F 35, F-18, EA-18 y bombarderos B2.

“Cuando llegó la noche a Caracas comenzó la operación de desmantelar e inhabilitar el sistema de aerodefensa de Venezuela, también con las armas para asegurar el paso de los helicópteros de manera segura. La meta de nuestro componente aéreo fue y siempre será proteger a los helicópteros y las fuerzas terrestres y lograr que lleguen a su objetivo y que regresen a casa”, explicó Caine.

“A medida que la fuerza de helicópteros entró al objetivo a la una de la mañana, hora del este, dos de la mañana hora de Caracas, y las fuerzas de aprehensión llegaron al lugar donde estaba Maduro, con disciplina y precisión lograron aislar el área para asegurar la seguridad de nuestras fuerzas terrestres mientras capturaban a las personas acusadas”, detalló.

Durante la acción militar resultó impactada una aeronave estadounidense, pero habría logrado mantener la autonomía de vuelo.

Tras ello, Caine menciona que Maduro y su esposa se habrían finalmente rendido.

“Hubo varias fuerzas de retiro mientras todos estaban vigilados. Estas fuerzas exitosamente se filtraron y regresaron a sus bases de despegue y las fuerzas estaban a las 3:29 sobre el agua, hora del este, con las personas acusadas. Y ambos, Maduro y su esposa, embarcaron en el USS Iwo Jima”, concluyó sobre la operación.