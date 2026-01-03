Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que grandes empresas petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” en el sector energético de Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro, informó desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

Trump explicó en conferencia de prensa que compañías de su país —que calificó como “las más grandes del mundo”— entrarán a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera, la que definió como “muy dañada”. Según el mandatario, la inversión será financiada por las propias empresas y estas serán reembolsadas por sus obras.

“Vamos a poner a fluir el petróleo como debe ser”, afirmó Trump, añadiendo que se venderán “grandes cantidades de crudo” a otros países, con proyecciones de ampliación de mercados.

En el marco de su conferencia, Trump indicó que su gobierno dirigirá temporalmente Venezuela “con un grupo” hasta que se pueda efectuar una “transición segura, adecuada y judicial”, sin entregar mayores detalles sobre la estructura de ese equipo de administración.

Papel de las petroleras y costos de reconstrucción

En esa línea, Trump dijo que las empresas de energía de EE. UU. asumirán los costos de reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, prometiendo que serán reembolsados por lo invertido.

La estrategia, según su declaración, busca reactivar la producción de crudo en el país sudamericano, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y es miembro fundador de la OPEP.

Venezuela, con enormes reservas petroleras y miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha sido históricamente un actor clave en los mercados de crudo.

El anuncio de Trump se produce en un contexto de precios deprimidos y mercados que han enfrentado fluctuaciones por tensiones geopolíticas y dinámicas de oferta y demanda durante el año

Durante 2025, los precios internacionales del petróleo reflejaron una tendencia a la baja y cierta volatilidad debido a factores como un exceso de oferta mundial, acumulación de inventarios y menor crecimiento en la demanda.

De acuerdo con proyecciones de agencias internacionales, el precio promedio del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) estuvo en niveles inferiores respecto al año anterior, con expectativas de descenso hacia fines de año y para 2026.

Las previsiones de la Energy Information Administration (EIA) estimaron que los precios caerían promedios en torno a los USD 66-68 por barril para Brent y USD 63-64 para WTI en 2025, y continuarán presionados a la baja en 2026 por acumulación de inventarios globales e incremento de producción. Anadolu Ajansı+1



