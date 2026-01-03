SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    Precios del petróleo en 2025 muestran descenso general en medio de sobreoferta y volatilidad en mercados globales.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que grandes empresas petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares” en el sector energético de Venezuela tras la caída del presidente Nicolás Maduro, informó desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida.

    Trump explicó en conferencia de prensa que compañías de su país —que calificó como “las más grandes del mundo”— entrarán a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera, la que definió como “muy dañada”. Según el mandatario, la inversión será financiada por las propias empresas y estas serán reembolsadas por sus obras.

    “Vamos a poner a fluir el petróleo como debe ser”, afirmó Trump, añadiendo que se venderán “grandes cantidades de crudo” a otros países, con proyecciones de ampliación de mercados.

    Qué dijo Trump sobre las petroleras en Venezuela Isaac Urrutia

    En el marco de su conferencia, Trump indicó que su gobierno dirigirá temporalmente Venezuela “con un grupo” hasta que se pueda efectuar una “transición segura, adecuada y judicial”, sin entregar mayores detalles sobre la estructura de ese equipo de administración.

    Papel de las petroleras y costos de reconstrucción

    En esa línea, Trump dijo que las empresas de energía de EE. UU. asumirán los costos de reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, prometiendo que serán reembolsados por lo invertido.

    La estrategia, según su declaración, busca reactivar la producción de crudo en el país sudamericano, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo y es miembro fundador de la OPEP.

    Venezuela, con enormes reservas petroleras y miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ha sido históricamente un actor clave en los mercados de crudo.

    El anuncio de Trump se produce en un contexto de precios deprimidos y mercados que han enfrentado fluctuaciones por tensiones geopolíticas y dinámicas de oferta y demanda durante el año

    Durante 2025, los precios internacionales del petróleo reflejaron una tendencia a la baja y cierta volatilidad debido a factores como un exceso de oferta mundial, acumulación de inventarios y menor crecimiento en la demanda.

    Qué dijo Trump sobre las petroleras en Venezuela

    De acuerdo con proyecciones de agencias internacionales, el precio promedio del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) estuvo en niveles inferiores respecto al año anterior, con expectativas de descenso hacia fines de año y para 2026.

    Las previsiones de la Energy Information Administration (EIA) estimaron que los precios caerían promedios en torno a los USD 66-68 por barril para Brent y USD 63-64 para WTI en 2025, y continuarán presionados a la baja en 2026 por acumulación de inventarios globales e incremento de producción. Anadolu Ajansı+1


    Lee también:

    Más sobre:VenezuelaNicolás MaduroPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela

    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    Lo más leído

    1.
    ¿Cuántos pensionados recibirán los dos nuevos beneficios de la reforma que debutan este mes?

    ¿Cuántos pensionados recibirán los dos nuevos beneficios de la reforma que debutan este mes?

    2.
    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Tráfico de pasajeros en aeropuerto de Santiago llega a nuevo récord en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Espanyol vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 3 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro
    Chile

    Gobierno informa que monitoreo de fronteras no revela cambios en flujo de migrantes tras captura de Nicolás Maduro

    Van Klaveren destaca coordinación internacional de Chile tras captura de Nicolás Maduro

    Presidente Boric condena intervención de EE.UU. en Venezuela y advierte que “sienta un precedente extremadamente peligroso”

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro
    Negocios

    Trump anuncia inversión de “miles de millones de dólares” de petroleras de EEUU en Venezuela tras caída de Maduro

    El costo de volar limpio: por qué el SAF necesita algo más que voluntad climática

    Gasto de isapres en licencias médicas registra caída histórica en el tercer trimestre

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México
    Tendencias

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    Un respiro del calor extremo: anuncian que este día estará nublado y más fresco en la Región Metropolitana

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus
    El Deportivo

    Duró media hora en la cancha: el fugaz estreno de Matías Pérez en la Serie A frente a la Juventus

    Gracias a un inspirado Declan Rice: Arsenal aguanta un triunfo clave ante Bournemouth y estira su ventaja en la cima

    Turboman está de vuelta: Eduardo Vargas se presentará este lunes en la pretemporada de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Marcel Proust a Carolina Sanín

    El retorno del horror de El Descenso: “Es increíble que 20 años después la gente siga viéndola”

    Natalia Ginzburg y “Las palabras de la noche”: cuando el fascismo se filtra en lo cotidiano

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela
    Mundo

    Trump revela conversaciones de Delcy Rodríguez con EE.UU. y descartó a María Corina Machado como posible líder de Venezuela

    Trump y Rubio critican al gobierno de Cuba tras captura de Nicolás Maduro en Venezuela

    Cómo fue la “Operación Resolución Absoluta”: zoom al masivo ataque de EE.UU. que llevó a captura de Maduro

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año