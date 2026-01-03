“Operación Resolución Absoluta”: Trump y Estado Mayor Conjunto de EE.UU. detallan captura de Maduro
El desmantelamiento de las defensas antiaéreas venezolanas, el ingreso de helicópteros militares estadounidenses en Caracas y una duración de 2 horas y 20 minutos. Esas son algunas de las características de la "Operación Resolución Absoluta" que capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que fueron detalladas por el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., Dan Caine.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.