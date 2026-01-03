SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Una entrevista nocturna en Caracas: la última aparición de Nicolás Maduro antes de su captura

    La madrugada de este sábado se conoció la captura de Nicolás Maduro en el marco de una operación anunciada por Estados Unidos, lo que marcó un punto de quiebre político e institucional para Venezuela.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    La última aparición pública de Nicolás Maduro antes de su captura: una entrevista nocturna en Caracas

    Antes de su captura se registró la última aparición del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en medios de comunicación locales. Se trataba de una entrevista grabada la tarde del 31 de diciembre de 2025 en Caracas, en el marco de lo que fue presentada como la décima “entrevista de Año Nuevo”.

    La conversación se desarrolló en un contexto de alta tensión internacional y bajo una creciente presión militar y política de Estados Unidos sobre el gobierno venezolano.

    La entrevista fue registrada cuando comenzaba a caer la noche sobre la capital venezolana y, según el relato del propio entrevistador, Ignacio Ramonet, tuvo un formato inusual: una “entrevista itinerante” realizada a bordo del vehículo particular del mandatario, que él mismo conducía mientras recorría las calles de Caracas.

    En el automóvil lo acompañaban su esposa, Cilia Flores, y el vicepresidente sectorial de Cultura y Comunicación, Freddy Ñáñez. De acuerdo con el testimonio entregado, no había escoltas visibles ni presencia armada durante el trayecto.

    La última aparición pública de Nicolás Maduro antes de su captura: una entrevista nocturna en Caracas

    Esta aparición pública adquiere especial relevancia debido al escenario en el que se produjo. Desde hacía más de cinco meses, Venezuela se encontraba bajo la presión de una poderosa armada estadounidense desplegada frente a sus costas, mientras el presidente de Estados Unidos intensificaba sus amenazas contra la soberanía del país. En ese marco, Maduro se encontraba en el centro de la atención internacional.

    Durante la entrevista, el mandatario centró su discurso en la situación económica de Venezuela, tras la publicación de un informe de la Cepal que estimó un crecimiento económico del 9% para el país en 2025, el más alto de América Latina.

    Maduro calificó este desempeño como el resultado de un proceso de transformación estructural iniciado en medio del bloqueo y las sanciones internacionales.

    “El crecimiento de esta nueva economía —ahora de 14 motores— es el resultado del espíritu emprendedor y de la forma en que toda la sociedad se rehízo, se reinventó”, afirmó, destacando que Venezuela acumulaba veinte trimestres consecutivos de crecimiento desde 2021.

    La última aparición pública de Nicolás Maduro antes de su captura: una entrevista nocturna en Caracas

    En sus palabras, rechazó la idea de un “milagro económico” y sostuvo que los resultados eran consecuencia de un modelo productivo propio, orientado a romper con el rentismo petrolero.

    Maduro insistió en la necesidad de sustituir radicalmente las importaciones y producir en el país todos los bienes y servicios necesarios, desde alimentos hasta ropa, vehículos y servicios públicos. Asimismo, planteó como prioridad consolidar las exportaciones no petroleras, especialmente de productos agrícolas, café, cacao y alimentos provenientes del mar.

    “La buena noticia es que, por segundo año consecutivo, lideramos desde la Venezuela asediada y amenazada el crecimiento económico de toda América Latina y el Caribe”, sostuvo en lo que terminaría siendo su último mensaje público antes de los hechos posteriores.

    Días después de esta entrevista, se conoció la captura de Nicolás Maduro en el marco de una operación anunciada por Estados Unidos, lo que marcó un punto de quiebre político e institucional para Venezuela.

    Su última aparición pública quedó registrada como un mensaje de defensa del modelo económico impulsado por su gobierno y de reafirmación política en medio de uno de los momentos más críticos de su mandato.

    La última aparición pública de Nicolás Maduro antes de su captura: una entrevista nocturna en Caracas
