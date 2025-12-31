Quiénes fueron los grandes ganadores (y perdedores) del mercado en 2025

Los que ganaron y perdieron en los mercados en 2025

La agenda económica de 2025 estuvo marcada por una serie de factores. La plataforma de inversión XTB identificó tres.

En primer lugar, los aranceles y su impacto sobre el crecimiento y la inflación. En segundo lugar, la volatilidad en torno al calendario de recorte de tasas. Y, por último, la incertidumbre sobre las valoraciones ligadas a la Inteligencia Artificial (IA), un campo donde el mercado osciló entre premiar el crecimiento futuro y exigir evidencia inmediata en utilidades.

Desde XTB precisaron que, a medida que avanzó el año -especialmente durante el último trimestre-, se consolidó una rotación en la que se observó una menor concentración en el sector tecnológico, junto con una mayor apertura hacia sectores defensivos y/o vinculados a activos reales.

Un balance realizado por esa plataforma deja en evidencia ganadores indiscutibles por clase de activo y, al mismo tiempo, perdedores que reflejan la sensibilidad del mercado frente a las tasas, el dólar y el ciclo global.

Los ganadores

Los metales preciosos lideraron el podio este año. La plata (+150%) fue la gran ganadora, seguida por el oro (+72%), mientras que el paladio (+112%), el cobre (42%) y el platino (+165%) también registraron avances significativos.

Tanto la plata como el oro registraron su mejor año desde 1979; el platino, desde 1987; y el paladio y el cobre, desde 2009.

Todos, salvo el paladio, están en máximos históricos.

Detrás de estas alzas se observa una mayor preferencia por la cobertura y la ‘reserva de valor’: en un año marcado por la tensión geopolítica, las dudas en torno a una inflación ‘importada’ (asociada a los aranceles) y la alta sensibilidad a las tasas reales, el mercado estuvo dispuesto a pagar por protección.

El cobre

El cobre se encuentra en un momento crucial de la economía mundial. El metal rojo ha sido considerado siempre como un termómetro de la salud de la actividad global, pero en los últimos años su importancia ha crecido enormemente porque es clave en la transición hacia energías limpias y la electromovilidad.

Pero hay más porque el auge coincide con el boom de la inteligencia artificial. Su soporte son los enormes data centers que están proliferando por el mundo y que son intensivos en el uso de cobre y litio, recursos que también produce el país y que dará un nuevo salto con la empresa conjunta NovaAndino Litio.

El cobre supone aproximadamente la mitad de los más de US$ 100.000 millones que Chile exporta anualmente (este año será récord en envíos al exterior).

Y la buena noticia es que las perspectivas para el precio siguen siendo al alza.

“Es probable que los metales básicos sigan impulsados por los titulares y los flujos, y que las subidas sean vulnerables a la recogida de beneficios hasta que mejore la liquidez a principios de enero”, señalaron los analistas de Sucden Financial en una nota, que cita Reuters.

A principios de diciembre se conoció un reporte de Citi en el espera que la tonelada de cobre promediará US$ 13.000 en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a unos US$ 5,89 por libra.

A fines de septiembre, Bank of America actualizó sus proyecciones para el precio y calculó en US$ 5,13 el promedio la libra en 2026 y hasta US$ 6,12 en 2027 .

Las acciones

En renta variable, los principales índices bursátiles cerraron el año con retornos positivos y avances importantes.

Por ejemplo, en Estados Unidos, Wall Street terminó el año con ganancias de entre 17% y 20% en sus principales indicadores.

En tanto, Europa destacó por su “fortaleza”: la bolsa de España encabezó las alzas, con un salto de 47%. En Asia, Japón también registró un desempeño destacado, con un incremento de 27%.

“Durante 2025, el foco del mercado se mantuvo en el ecosistema de inteligencia artificial, aunque de manera más selectiva. Se siguió premiando a los líderes en semiconductores y a ciertos actores de software y plataformas, mientras que las compañías que no lograron traducir la narrativa en crecimiento de utilidades fueron castigadas con mayor severidad”, señalaron desde XTB en su balance anual.

Las empresas del sector tecnológico concentraron el liderazgo. Semiconductores e IA continuaron mostrando un desempeño sólido, con ganadores destacados como Micron (MU +240,64%) y Palantir (PLTR +156,74%).

En paralelo, se observaron avances relevantes en el ecosistema de chips e infraestructura tecnológica, incluyendo Nvidia (NVDA +36,8%), TSMC (TSM +48,5%), Broadcom (AVGO +47,3%) y AMD (AMD +78,03%).

También se registraron desempeños positivos en plataformas y software de gran escala, como Alphabet (Google +63,7%) y Microsoft (MSFT +15,1%).

Los perdedores

Dentro de los perdedores del 2025, el bloque energético ocupó el primer lugar: WTI (-10,5%), Brent (-6,1%) y gas natural (-17,7%).

Este quedó “rezagado, con descensos en el petróleo y una caída más profunda en el gas natural. El mercado pasó buena parte del año negociando la probabilidad de desaceleración versus reaceleración, y la energía no logró sostener un impulso consistente”, afirmaron desde XTB.

El dólar, en tanto, terminó a la baja (-9%) y el bitcoin también cerró en terreno negativo, con un retroceso de 5%. En el caso del dólar, “pesó el giro de expectativas de tasas y la reasignación hacia otras monedas; en cripto, el tono fue más sensible a la liquidez y a los cambios en el apetito por riesgo a lo largo del año”.

Desafíos para el 2026

Solo queda un día para que comience el 2026 y XTB anticipó tres elementos que determinarán el desempeño de los mercados en los próximos 12 meses.

En primer lugar, la política monetaria. “El driver central seguirá siendo la trayectoria de las tasas y, sobre todo, el comportamiento de la inflación subyacente. Cambios pequeños en las expectativas pueden mover fuertemente a la tecnología, el real estate y el crédito”, indicaron.

En segundo lugar, aranceles y comercio. “El riesgo no es solo el titular; también incluye el traspaso de costos a los precios, el impacto en los márgenes y la reorganización de las cadenas de suministro. Aquí aparecerán ganadores y perdedores por sector y región”, señalaron desde la plataforma de inversión.

Por último, la geopolítica. “Seguirá filtrándose a través de la energía, los metales y las divisas. Cualquier escalada puede reactivar las primas de riesgo y favorecer los refugios”, resaltaron.