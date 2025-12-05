El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

El costo de los aranceles a la economía de Estados Unidos

El precio del cobre ha sido una de las mejores noticias del año para las alicaídas arcas fiscales del país. Se trata del principal producto de exportación de Chile y sólo en lo que va de 2025 el precio spot en Londres acumula un alza de más de 33%.

Y todo parece indicar que seguirá escalando. Citi espera que la tonelada de cobre promediará US$ 13.000 en el segundo trimestre de 2026, lo que equivale a unos US$ 5,89 por libra.

Esta cifra es superior a los US$ 5,28 que marcó hoy en la Bolsa de Metales de Londres y que es el nivel más alto de la historia desde el punto de vista nominal; asimismo, supone un salto importante en relación a los US$ 12.000 por tonelada que Citi había previsto en octubre pasado.

El precio del cobre 2026 según Citi Oliver Llaneza Hesse

Pero hay más porque, en su escenario alcista, Citi subió su pronóstico desde US$ 14.000 a US$ 15.000 por tonelada.

La institución financiera espera que los precios seguirán apoyados por las compras de macrofondos, ya que los inversores se posicionan ante un aterrizaje económico suave de Estados Unidos, junto con una creciente escasez de oferta, informó Reuters.

El Rally del cobre

En lo que va del 2025, el commodity sube 33,76% y se encamina a cerrar el año con su mayor alza anual desde el 2009. Así en el año promedia US$4,45 la libra, un 7,1% más que el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a los datos de Cochilco.

“El cobre extendió su racha alcista y subió 2,2% hasta un nuevo récord de US$11.705 por tonelada, respaldado por un fuerte cambio en las expectativas del mercado tras el pronóstico optimista de Citigroup Inc., que anticipa una tendencia de precios al alza y condiciones favorables de la demanda global”, dijo Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma XTB Latam.