    Bolsa de Santiago sigue imparable y el cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, subía 0,63% a 10.243,09 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
     
    Danitza Osorio
    Andres Perez

    La bolsa chilena se encaminaba a cerrar una nueva semana en la que siguió alcanzando niveles récord respaldada por el positivo comportamiento de los mercados externos, mientras el cobre, la principal exportación del país, llegó a un nuevo máximo histórico.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, subía 0,63% a 10.243,09 puntos.

    De este modo, el indicador acumula en lo que va de 2025 una rentabilidad de 52,65%, lo que lo acerca a tener su mejor desempeño anual desde 1993, cuando ganó 68,73%.

    “Los mercados globales muestran avances ante la expectativa de un inminente recorte de tasas por parte de la Fed. La internalización de un ajuste de 25 puntos base en la reunión Fed de la próxima semana, sigue motivando el apetito por riesgo e impulsando las bolsas”, dijo Bci Estudios en un informe.

    De acuerdo a la herramienta FedWath de CME Group el 87% de los analistas prevé que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aplicará un recorte de 25 puntos en las tasas de interés en su reunión del 10 de diciembre, dejándolas en un rango de entre 3,5% y 3,75%.

    Y a nivel local la política monetaria también seguiría siendo más expansiva. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la inflación subió 0,3% en noviembre, cifra que se ubicó en línea con las expectativas del mercado, y que reforzó las proyecciones de que el Banco Central volverá a bajar la tasa de interés en su encuentro del 16 de diciembre.

    Cobre cierra su mejor semana desde inicios de 2023. Roberto Candia

    Cobre anota nuevo récord

    En el mercado cambiario el peso chileno operaba estable frente al dólar ante el positivo escenario externo, y el rally del cobre.

    La moneda estadounidense bajaba $0,1 a $918, anotando su menor nivel desde el 19 de marzo, de acuerdo a datos de la Bolsa Electrónica de Chile (BEC)

    Esto luego de que el precio del cobre registrara un nuevo máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres. La cotización al contado del metal cerró con un incremento de 1,51% a US$5,28208 la libra.

    Con esto en la semana acumuló un alza de 5,83%, su mayor alza semanal desde la semana terminada el 13 de enero 2023 cuando subió 8,9%

    En lo que va del 2025 sube 33,76% y se encamina a cerrar el año con el mayor alza anual desde el año 2009. Así en el año promedia US$4,45 la libra, un 7,1% más que el mismo periodo del año anterior.

    “El cobre extendió su racha alcista y subió 2,2% hasta un nuevo récord de US$11.705 por tonelada, respaldado por un fuerte cambio en las expectativas del mercado tras el pronóstico optimista de Citigroup Inc., que anticipa una tendencia de precios al alza y condiciones favorables de la demanda global”,dijo Gonzalo Muñoz, analista de mercados de la plataforma XTB Latam,

    Agregó que “los operadores también observan signos de posible escasez, provocada por una acelerada acumulación de inventarios en Estados Unidos, lo que alimenta las expectativas de un mercado más ajustado en otras regiones”.

    Según Citi, el cobre podría promediar US$13.000 en el segundo trimestre de 2026, en la medida en que el aumento de inventarios en Estados Unidos genere déficits en otras regiones.

    El dollar index, en tanto, que mide el comportamiento de la divisa frente a las monedas más relevantes del mundo, operaba estable a 98,95 puntos.

