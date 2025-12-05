Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

En noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en el año y de 3,4% a doce meses, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El avance de la inflación durante el mes pasado fue en línea con las últimas expectativas. Ante este contexto, analistas comentaron a Pulso su mirada sobre la inflación tras el último reporte del INE.

"Tan pronto como en enero alcanzaríamos el ansiado 3,0% de inflación, o incluso algo marginalmente bajo aquello. La meta se alcanzaría en torno a tres trimestres antes de lo anticipado en el Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre“, dijo Scotiabank Chile.

El banco canadiense también comentó que “reiteramos nuestra expectativa de recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 pb. el próximo 16 de diciembre, decisión que vendría acompañada del Informe de política monetaria (Ipom) de diciembre (17 de diciembre)“.

"En términos de perspectivas, para diciembre anticipamos una caída de -0,1%, influenciada por nuevos descuentos especiales en las divisiones de vestuario y equipamiento del hogar. De esta manera, la inflación total finalizaría el año en torno a 3,6%“, comentó Bice Inversiones.

En tanto, Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam, comentó que “la lectura mensual refleja un incremento tanto de la inflación general como de la subyacente, lo que evidencia una leve presión inflacionaria. Al desagregar los componentes, se observa que los sectores con mayor incidencia corresponden principalmente a transporte y vestuario-calzado, categorías tradicionalmente más volátiles dentro del índice”.

“El escenario inflacionario se mantiene estable, aunque con presiones acotadas asociadas a la recuperación sectorial”, añadió Mieres.

Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la U. Andrés Bello, comentó que “la inflación ya se encuentra dentro del rango establecido por el Banco Central, y es muy probable que en el mes de diciembre veamos que este valor de doce meses se acerque más al 3%”.

En tanto, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, comentó que “se pavimenta el camino para que el Banco Central decrete una nueva rebaja en la TPM en su última reunión del año (de 25 pb.). Con todo, seguimos por sobre el 3%, pero la evidencia parece indicar que durante el primer trimestre de 2026 la inflación alcanzaría el anhelado 3%”.