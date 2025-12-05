VOTA INFORMADO por $1100
    IPC de noviembre sube en línea de las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    En noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,3%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    La inflación en Chile durante noviembre subió en línea con las expectativas del mercado, y tras el sorpresivo dato inflacionario de octubre, donde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una nula variación.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el IPC anotó una variación mensual de 0,3%, acumulando 3,7% en el año y de 3,4% a doce meses, mismo nivel anual que reportó en octubre pasado.

    La mayoría de los economistas consultados por Pulso esperaban que el IPC de noviembre se ubicara entre 0,2% a 0,3% en la variación mensual.

    Sobre el avance del IPC en el mes pasado, el INE lo atribuyó a que nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia.

    De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó la división de transporte, que registró aumentos mensuales en seis de sus once clases. La más importante fue transporte aéreo de pasajeros (22,8%) que incidió 0,169pp., mientras que repuestos y accesorios para vehículos personales subió un 5,7%, que contribuyó con 0,024pp.

    “De los 25 productos que componen la división, 13 presentaron alzas en sus precios, destacando transporte aéreo internacional (28,6%), con una incidencia de 0,142pp., y transporte aéreo nacional (10,9%), con 0,027pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,050pp”, explicó el INE en su boletín.

    Otra división que destacó por su avance fue vestuario y calzado, que consignó alzas mensuales en sus cuatro clases. La más importante fue vestuario (2,3%) que aportó 0,034pp., seguida de calzado (3,0%), con 0,028pp.

    “De los 23 productos que componen la división, 19 consignaron incrementos en sus precios, destacando zapatillas para hombre (6,2%), con una incidencia de 0,016pp., seguido de pantalones para hombre (4,4%), con 0,010pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,037pp”, añadió el INE.

    Por productos, el INE también destacó el alza mensual de un 4% en los quesos, la subida entre octubre y noviembre de un 1,6% del pan y el incremento mensual de un 0,8% en alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares.

    De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacaron bebidas alcohólicas y tabaco, que registró descensos en cuatro de sus cinco clases. La más importante fue vinos (-6,1%), que aportó -0,056pp., seguida de cervezas (-2,1%), con -0,025pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,008pp.

    En relación a los productos, el INE también destacó el descenso mensual de 3,8% en los gastos comunes.

    Ante este contexto, el IPC sin volátiles subió 0,2% en su variación mensual; 0,4% avanzó en el mismo periodo del IPC menos alimentos y energía; el IPC de energía registró una baja mensual de -0,6%; y el IPC de alimentos subió en el mes un 0,2%.

